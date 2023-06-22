Milli Savunma Bakanı Güler, Ukraynalı mevkidaşı Reznikov ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov ile telefonda görüştü.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, telefon görüşmesinde Oleksii Reznikov, yeni görevi dolayısıyla kutladığı Yaşar Güler'e, başarı dileklerini de iletti.
Tahıl sevkiyatına ilişkin son durumun ele alındığı görüşmede Bakan Güler, küresel gıda krizinin çözümüne büyük katkı sağlayan ve tüm insanlık için faydalı olan tahıl girişiminin aksamadan işlemesi ve kesintisiz devam etmesinin önemini vurguladı.
Görüşmede, Türkiye'nin, 17 Temmuz'da süresi bitecek Tahıl Anlaşması'nın yeniden uzatılması başta olmak üzere bölgede barışın temini ve insani yardım konusunda bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapıcı girişimlerini sürdürerek üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha belirtildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu tutuklanabilir
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!
- Soylu'nun 'bitanesi' İsmail Çataklı'ya veda!
- 24 başkan istifa etti iddiası yalanlandı
- Yeni bakan yardımcıları belli oldu
- Sokak röportajında konuşan kadın: Peygamberimiz Erdoğan
- Faiz sonrası dolar ve Euro'da yeni zirve!
- Muhalefete kıskaç planı
- İktidara vefa borcu ödendi
- TÜİK, ölüm ve ölüm nedeni istatistiklerini açıkladı