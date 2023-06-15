Milli Savunma Bakanı Güler, Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile görüştü

Yayınlanma: 15.06.2023 - 21:54

Güncelleme: 15.06.2023 - 21:54

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, NATO Savunma Bakanları Toplantısı’na katılmak üzere geldiği Belçika’nın başkenti Brüksel’de temaslarına devam ediyor. Bakan Güler, NATO Karargahında Yunanistan Savunma Bakanı Stefanis ile bir araya geldi.

Yapıcı ve olumlu bir havada geçen görüşmede, Güler ve Stefanis, Türkiye ve Yunanistan arasında iyi komşuluk ilişkileri ve dostluğa dayalı gündemin geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.