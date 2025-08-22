Milli servetimiz böyle eriyor... İşte 12 aylık kuraklık haritası!

İklim krizinin şiddeti günden güne etkisini artırırken kuraklığın tarıma ve kent yaşamına etkisi de giderek arttı. Barajlardaki doluluk oranlarının hızla düşmesi, yeraltı sularının kontrolsüz biçimde maden şirketlerine verilmesi ve tarımsal sulamanın verimsizliği birçok ilde kesintileri gündeme getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye'nin 12 aylık kuraklık haritasını paylaştı.,

"SON 52 YILIN EN KURAK DÖNEMİNİ YAŞIYOR"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Zeybek, şu ifadeleri kullandı:

"İKTİDARIN KURAK AKLI DOĞAMIZI KURUTTU

SU, MİLLİ SERVETTİR – “Milli” olduğunu iddia edenlere duyurulur!

Yaşananlara şöyle bir bakalım;

Türkiye, son 52 yılın en kurak dönemini yaşıyor. Yağışlar %26 azaldı. Barajlar hızla boşalıyor. Yeraltı suları maden şirketlerine peşkeş çekiliyor. Tarımsal sulama verimsizliğin kurbanı.

Ancak yaşadığımız tablo yalnızca iklim krizinin değil, aynı zamanda yanlış politikaların, bilim insanlarının ve yaşam savunucularının yıllardır süren uyarılarına kulak tıkanmasının sonucudur.

Bugün karşı karşıya olduğumuz şey, sadece bir su krizi değil, aynı zamanda bir yönetim krizidir."