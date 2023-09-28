Milliyetçi Sol Parti, Zafer Partisi’nin kapatılması için Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracak

Yayınlanma: 28.09.2023 - 12:01

Güncelleme: 28.09.2023 - 12:01

Milliyetçi Sol Parti Genel Başkanı Hüseyin Alpay, partisinin çalışmaları hakkında bilgiler vermek için basın toplantısı düzenlendi.

Alpay, Cumhuriyetin 100’üncü yılında Ümit Özdağ’ın mülteciler üzerinden Türkiye’yi kutuplaştırdığını belirterek 30 Ekim Pazartesi günü Zafer Partisi'nin resmen kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracaklarını açıkladı.

Hüseyin Alpay'ın açıklaması şu şekilde:

"Türkiye'nin var olan sorunları içerisine bir de Zafer Partisi sorunu eklendi. Biz bütün siyasi görüşlerin özgürce konuşulmasından ve tartışılmasından yanayız. Ancak Zafer Partisi ve Sayın Ümit Özdağ'ın başını çektiği grubun özellikle sığınmacılar üzerinden toplumu germesi istenmeyen olayların ortaya çıkmasına vesile oluyor ve toplumun zaten var olan kutuplaşmasının üzerine yeni kutuplaşma nedenleri ortaya çıkıyor. Sayın Ümit Özdağ'ın cuma namazına gidip cami imamını provoke etmesinden tutun yıkıcı ve bölücü paylaşımlarına parti olarak varana değin çok kabarık bir dosyası var. Dolayısıyla biz Zafer Partisi'nin Türkiye'nin demokrasisine bir tehdit olarak görüyoruz ve değerlendiriyoruz. Cumhuriyetimizin yüzüncü yılında, cumhuriyetimizin yüzüncü yıl kutlamaları haftasında inşallah 30 Ekim Pazartesi günü Zafer Partisi'nin resmen kapatılması için Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvuracağız. Zafer Partisi de tıpkı HDP gibi, Yeşil Sol gibi Türkiye'yi bölmeye, kutuplaştırmaya ve insanların etnik kimlikleri üzerinden Sorgulanmaya, gayret edildiği ve bu kavramlar üzerinden bir çatışma ortamının yaratılma sistemi düzeni istiyor."