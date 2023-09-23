Ümit Özdağ ile AKP'li Mücahit Birinci arasında gerginlik: 'Yüreğiniz varsa...'

Yayınlanma: 23.09.2023 - 09:03

Güncelleme: 23.09.2023 - 09:03

AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyesi Mücaiht Birinci, X hesabından yaptığı paylaşımda "Sosyal medyada örgütlü şekilde ırkçılık provokasyonu yapan şahısların tamamına, kolluk kuvvetlerimizce yapılan operasyonlar yurt genelinde devam ediyor. Terörle mücadele niteliğinde operasyonlardır. Takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ ise Birinci'ye "Yüreğiniz varsa gelin televizyonda tartışalım ve referandum ile halka soralım" şeklinde karşılık verdi.

Özdağ'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Twiter, Facebook ve Instagramda Türkiye göçmenistan olmasın diye paylaşım yapan Türklere karşı 'terörle mücadele operasyonu' adı altında politik yıldırma yapacaksın ve sonra hukukçuyum diyeceksin: Yüreğiniz varsa gelin televizyonda tartışalım ve referandum ile halka soralım. Alışmışsınız cici muhalefete gerçek muhalefet ile karşılaşınca 'tutuklayın' diye bağırıyorsunuz: Bu kafa ile Türkiye’yi Hendek terörüne ve 15 Temmuz darbesine götürdünüz."