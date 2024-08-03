Milyonlarca insanın ifade özgürlüğünün kısıtlanması her kesimden tepki çekti

Yayınlanma: 03.08.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.08.2024 - 04:00

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) kararıyla Instagram’a getirilen erişim engeline birçok kişi ve kurumdan tepkiler geldi. Alternatif Bilişim Derneği’nden avukat Faruk Çayır erişim engeli kararı hakkında “Hukuki olarak ifade özgürlüğünün engellendiğine yönelik tartışılmaz bir gerçek var. Verilen karar hukuki değil siyasi bir karar” dedi. Erişim engeline gelen tepkilerden bazıları şu şekilde:

Türkiye Gazeteciler Sendikası: Bu darbe ABD merkezli şirkete değil, Türkiye’de haber alma hakkına ve ifade özgürlüğüne indirilmiştir.

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti: 57 milyon insanın kullandığı Instagram’a erişimin kapatılması sansürdür.

Çağdaş Gazeteciler Derneği: Bu tür sansür uygulamaları, otoriter yönetimlerin karakteristiğidir ve kabul edilemez.

Basın Yayın İletişim ve Posta Emekçileri Sendikası: Halkın haberleşme ve iletişim özgürlüğünü yok sayan bu zihniyet kabul edilemez.

İstanbul Barosu Başkanı Filiz Saraç: Kişilerin fikir beyan ettiği, paylaşım yaptığı sosyal ağ sağlayıcılarına erişimin engellenmesi ifade özgürlüğüne ölçüsüz bir müdahaledir.

Elektronik Ticaret İşletmecileri Derneği (ETİD) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Ekmekçi ise Türkiye’de toplam e-ticaretin içindeki yüzde 10’luk kısmın sosyal medyada gerçekleştirildiğini belirterek oluşturulan içerik üreticisi trafiğiyle birlikte günlük 1.9 milyar liralık bir e-ticaret hacminin etkilenebileceğini vurguladı.