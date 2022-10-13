Milyonları ilgilendiren torba yasa TBMM'de! KYK faizlerini de içeriyor
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sık sık gündeme getirdiği Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının faizlerinin silinmesi düzenlemesinin de içinde olduğu torba kanunu teklifi görüşülmeye başlandı. Toplantısı öncesinde CHP Milletvekili Süleyman Girgin, "Holdinglerin vergileri bir gece yarısı sıfırlanırken işçinin sırtındaki vergi yükü giderek artıyor" dedi.
AKP tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan ve KYK borçlarının faizlerinin silinmesini de kapsayan "Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapilmasina Dair Kanun Teklifi" Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bugün görüşülmeye başlandı.
CHP Muğla Milletvekili Süleyman Girgin; komisyonda toplantı öncesinde yanında getirdiği, "İşçinin sırtındaki vergi yükü büyüdükçe büyüyor", "Dilim dilim soyuluyoruz, vergi dilimi soygununa son", "Gelirde adalet, vergide adalet", "Gerli vergisi dilimi güncellensin" yazılı dövizleri göstererek, vergi sisteminin düzenlemesi çağrısı yaptı.
"İŞÇİNİN SIRTINDAKİ YÜK GİDEREK ARTIYOR"
Girgin; "Holdinglerin vergileri bir gece yarısı sıfırlanırken işçinin sırtındaki vergi yükü giderek artıyor. Vergi dilimleri mutlaka küçültülmelidir. Çünkü giderek işçinin ekmeği küçültülüyor. Bu konuda torbada bununla ilgili hiçbir düzenleme yok. Bunun mücadelesini her zeminde vermeye devam edeceğiz. Gelirde adalet, vergide de adalet bekliyoruz. İşçilerin talebi, gelir vergisi diliminin güncellenmesidir. Bu konu ile ilgili TÜRK-İŞ ve DİSK gerekli girişimlerde de bulunmuştur. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ve Genel Kurul'da işçilerin gelirlerinden vergi dilimlerini büyüten bir düzenleme mutlaka bekliyoruz" diyerek teklifin içeriğini eleştirdi.
Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, yeni dönemin ilk toplantısı öncesinde milletvekilleri ile tokalaşarak hayırlı olması temennisinde bulundu.
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