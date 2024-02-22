Mimarlar Odası Ankara Şubesi, olağan genel kurula gidiyor... 47. Dönem Başkanı Candan: ‘İktidar ve ittifakları turuncu liste çıkarttı’

Yayınlanma: 22.02.2024 - 18:08

Güncelleme: 22.02.2024 - 18:08

Mimarlar Odası Ankara Şubesi 47. Dönem Başkanı Tezcan Karakuş Candan, CHP’den Çankaya Belediye Başkan aday adayı olması nedeniyle görevinden istifa etmişti. Candan, şubenin gelecek pazar yapılacak 48. olağan genel kurulu öncesinde önemli iddialarda bulundu. Olağan genel kurul seçimlerinde iktidar ve ittifaklarının Mimarlar Odası Ankara Şube’yi almak için turuncu liste çıkarttığını belirten Candan, “Kamudaki daire başkanlarının mimarlara, turuncu listeye oy vermeleri yönünde baskı yaptığı duyumlarını alıyoruz. Üyelerimizin kişisel bilgilerinin nasıl ele geçirildiği bilinmez bir şekilde mimarlık lisansı dışındaki meslek insanları tarafından dahi aranarak oy kullanmaya çağırıldığını, öyle ki seçimlerde oy kullanması mümkün olmayan peyzaj mimarı, elektrik mühendisleri gibi farklı disiplinlerden insanları da oy kullanmaya davet ettiklerini biliyoruz” dedi. Candan, şu ifadeleri kullandı:

“Aylar öncesinde kesinleşen seçim yerinin dahi değiştirilmesi için müdahalelerde bulunan grubun, sponsor destekli şekilde şehir dışından da insanları getirmek için her türlü imkanı sunduklarını duyuyoruz. Mimarlar Odası Ankara Şubesi’nin demokratik ortamına yakışmayan müdahalelerle seçimi almaya çalışan iktidara karşı mimarların cevabının ‘Sarayın Odası Olmayacağız’ yönünde olacağından şüphemiz yok. Başkentin ve hinterlandının savunuculuğunu üstlenen, iktidarın meslektaşlarımızı işsizliğe ve giderek yoksullaşmaya mahkum ettiği politikalara karşı mücadele eden odamızın, politikalarını tavizsiz şekilde sürdürecek olan Demokrasi İçin Mimarlar Platformu'’nu desteklemek için Pazar günü tüm mimarları Mimar Kemal Ortaokulu’nda 09.00-17.00 arasında mavi liste için oy kullanmaya davet ediyoruz.