MİT Başkanı Kalın, İYİ Parti'yi ziyaret etti... Dervişoğlu: 'Duruşumuzu muhafaza ediyoruz'

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nu, Meclis'teki makamında ziyaret etti.
Dervişoğlu, Kalın'ı kapıda karşıladı. Görüşmede, İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Buğra Kavuncu ve Turhan Çömez de yer aldı. Yaklaşık 50 dakika süren görüşmenin ardından Dervişoğlu, Kalın'ı uğurladı.
Görüşmede, 'Terörsüz Türkiye' süreci ile ilgili çalışmaların ele alındığı belirtildi.
DERVİŞOĞLU: DURUŞUMUZU MUHAFAZA EDİYORUZ"
Dervişoğlu, görüşme sonrası basın mensuplarına kısa bir açıklama yaptı. İYİ Parti Genel Başkanı, "Elbette görüşmeyi önemsiyoruz. Duruşumuzu muhafaza ediyoruz. PKK'nın ideallerinin anayasal zemin bulmaması için mücadeleye devam edeceğiz" dedi.