Mithat Sancar, Ankara'ya getirilen depremzedeleri ziyaret etti

Yayınlanma: 10 Şubat 2023 - 18:57

Güncelleme: 10 Şubat 2023 - 19:17

6 Şubat günü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde yaşanan ve büyüklükleri Pazarcık'ta 7.7 ve Elbistan'da 7.6 olarak ölçülen depremler 10 kentte 13 milyondan fazla insanı doğrudan etkiledi.

Depremin yıkıma neden olduğu kentlerde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, yaralanan yurttaşlar birçok şehirdeki hastanelere sevk edildi. Bu hastanelerden biri de Ankara Etlik Şehir Hastanesi...

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve beraberindeki HDP Heyeti, depremde yaralanan ve Ankara Etlik Şehir Hastanesi'ne sevk edilen yurttaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

"DEPREM BİR DOĞA OLAYIDIR"

Ziyaretin ardından açıklama yapan Sancar, "Etlik Şehir Hastanesi’ni ziyaret ettik. Başhekim ile bir görüşme gerçekleştirdik. Kendisinden durum hakkında bilgi aldık. Şu an deprem bölgesinde buraya nakledilmiş 800 civarında yaralı olduğu bilgisi aktarıldı bize. Felaketin boyutlarının çok büyük olduğunu herkes görüyor. Bu sadece bir doğal afet olarak görülemez, değerlendirilemez. Deprem bir doğa olayıdır. Bu doğru, fakat onu toplumsal yıkıma ve insanlık trajedisine dönüştüren şey yönetimlerden; devletlerin tutumudur. Yaptıkları ve yapmadıkları şeylerdir" dedi.

"BU KADAR ÇOK SAYIDA BİNANIN YIKILMASI ELBETTE İMAR POLİTİKALARI İLE İLGİLİDİR"

Sancar, "İktidar, yıkımın hem bu kadar büyük olması hem de sonuçlarının bu kadar vahim, ağır olması konusunda dile getirilenlerden rahatsız oluyor. Oysa çıplak gözle görülebilir bütün bunlar. Bizler deprem bölgesinde kendi gözlerimizle gördük. Bu kadar çok sayıda binanın yıkılması elbette imar politikaları ile ilgilidir. Ranta dayalı, yolsuzluk ve denetimsizlik üzerinden yürüyen bu politikalar yıkımın en önemli sebebidir" sözleriyle AKP iktidarını eleştirdi.

Dayanışma vurgusu yapan Sancar, şunları söyledi:

"Bu kadar büyük sayılı can kaybı yaşanması da acil müdahale ve yardım hizmetlerinin neredeyse iki gün hiç gerçekleşmemesindendir. Pek çok can kaybımız var. Bütün ülke üzüntü içerisinde. Bizlerin de yüreği yanıyor. Şu an toplumsal dayanışma bu yaraları sarmanın ve acıları azaltmanın en etkili yok. Ama iktidar bu dayanışma girişimlerini de engellemeye çalışıyor. Yapabileceği kötülüklerinden biri de budur elbette. Bir kötülükler silsilesi söz konusu. Devlet organizasyonu, hizmet sunma anlamında neredeyse hiç ortada yokken insanlar bizzat birbirlerine ulaşarak yardım etmeye çalıştılar. Belki de bu iktidarın organize olduğu en önemli alan kötülük. İktidarın ve yandaşlarının kötülük konusunda hızlı örgütlenebildiklerini görüyoruz. İyiliği ise yalnızca toplum, halk kendisi inşa edecektir. İyiliği inşa etmenin yolu da toplumsal dayanışmadan geçiyor."