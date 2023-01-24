Mithat Sancar'dan Erdoğan'a: Seçim kararı Cumhurbaşkanının görevden affını isteme anına dönüşecek

Yayınlanma: 24 Ocak 2023 - 17:05

Güncelleme: 24 Ocak 2023 - 17:05

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, önümüzdeki seçimlere ilişkin çarpıcı mesajlar verdi.

Emek ve Özgürlük İttifakı'nı oluşturan TİP, EMEP, EHP, TÖP ve SMF'den temsilcilerin de katıldığı toplantıda Sancar, seçime hazır olduklarını belirtirken "AKP Genel Başkanı 14 Mayıs olarak açıkladı. Bugüne kadar zamanında olacak diyordu her sözü gibi bundan da caydı. Bu seçim kararının açıklanacağı an Cumhurbaşkanının görevden affını isteme anına dönüşecektir. Seçimlerde de halk en büyük kararı verecek ve bu düzene noktayı kalın bir şekilde koyacaktır" dedi.

Sancar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Önümüzdeki seçimler seçimin ötesinde bir anlama sahiptir. Bunun hepimiz farkındayız, iktidar da farkında. Sadece bir parlamento ve cumhurbaşkanlığı seçimi olmayacak, yaşamak istediğimiz ortak geleceğin belirlenmesi seçimi olacaktır. Bu seçim bir rejimin oylama seçimi olacaktır. İktidarın sandıklardan çıkarmak istediği düzen savaş, sömürü, yalan, talan, çete ve mafya düzenidir. Türkiye'yi uluslararası mafyaların cirit attığı bir ülkeye dönüştürdüler, koskocaman bir suç imparatorluğu yarattılar. Bu düzeni sürdürmek için bu seçimler onlar açısından hayat memat meselesidir."

"SEÇİM SÜRECİNE EMEK VE ÖZGÜRLÜK İTTİFAKI'YLA YÜRÜYORUZ"

Seçimin çok çetin bir mücadeleye sahne olacağını ve her türlü zorluğa hazır olduklarını kaydeden Sancar, "Oynayacakları, oynamak istedikleri her oyunu boşa çıkarak güce sahibiz. Bu seçimlere demokrasinin, hukukun askıda olduğu ağır bir siyasi tecrit koşullarında giriyoruz. AKP-MHP Cumhur İttifakı sanki seçimlere değil savaşa hazırlanıyor. Kampanyalarını sanki seçim kampanyası gibi değil bir savaş kampanyası gibi yürütüyor" değerlendirmesini yaptı.

HDP hakkındaki kapatma davası ve hazine yardımına bloke konulması kararına da değinen Sancar, "Bunların her biri bu iktidarın, bu rejimin seçim kampanyasının araçları ve yöntemleri olarak karşımıza çıkıyor çünkü bu çözümsüzlük ve karanlık ittifakının halka sunabileceği herhangi bir olumlu vaadi kalmamıştır. Siyasi bir meseleleri, siyasi bir davaları ve hikayeleri yoktur" ifadelerini kullandı.

Mithat Sancar, iktidarın, çözümün değil krizlerin odağı olduğunu iddia ederek, "Bir varlık meselesi, mücadelesi yürüttüklerini biliyorlar, o nedenle ellerinde kalan baskı, şiddet, yasak, hukuk dışılık dışında herhangi bir aracı, yöntemi kullanacak durumda değiller. Onlar karanlığı sömürmek istiyorlar, biz bu ülkeyi aydınlığa taşımak kararlılığıyla yürüyoruz ve bunu başaracağız, hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu düzeni de, bu rejimi de durduracağız, değiştireceğiz, bu iktidarı da göndereceğiz" diye konuştu.

"ARTIK ANAYASA DİYE BİR ŞEY KALMADI"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bugün partisinin grup toplantısındaki HDP'ye ilişkin sözlerini eleştiren Sancar, "Anayasa Mahkemesi'ne talimatlar gönderiyor, Anayasa Mahkemesi'ni tehdit ediyor, açık ve net bir şekilde şantaj yapıyor. Diyor ki ‘eğer bu kararı derhal HDP aleyhine almazsanız hainsiniz.’ Bu sadece MHP’nin söylemi olarak anlaşılmamalıdır. Bu iktidarın politikasıdır. 'HDP’nin kapısına kilit vurulsun' diyor. Biz anahtar partiyiz diyoruz onlar kilit diyor. Tonlarca kilit getirseniz hepsini açarız biz" diye konuştu.

Kapatma davasının seçimler sonrasına ertelenmesini istediklerini anımsatan Sancar, "Bunu kendimiz için değil Türkiye'deki demokrasi güçlerinin adalet ve özgürlük, emek ve barış ideali için istiyoruz." ifadesini kullandı.