Mithat Sancar: Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme mekanizmamız açık ve şeffaf bir tarzda çalışmalarına başlamıştır

25 Ekim 2022 Salı, 13:44

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada siyasetin gündemindeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Partisinin dünkü MYK toplantısında, cumhurbaşkanı seçimiyle ilgili tutum konusunda gelinen aşamayı paylaşma kararı aldıklarını belirten Sancar, "Bu kararın birbirini tamamlayan iki boyutu var. Bu geçiş süreci son derece kritik. Cumhurbaşkanlığı seçimi hayati önemde ama aynı zamanda demokratik sorumluluğu da dikkate alan, gerekliliklerini titizlikle yerine getirmeye çalışan bir parti olarak hareket ediyoruz. Cumhurbaşkanı adayında aradığımız nitelikleri belirledik; geçiş sürecinin gerekliliklerini yerine getirebilecek, demokratik dönüşümün önünü açabilecek bir aday profili çıkardık. Güçlü demokrasiden yana olacak bu aday, sadece cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi yerine parlamenter sistemi öyle ya da böyle geçirmeye yeterli olmadığını söylüyoruz. Yerel demokrasi ile tamamlanmış, güçlü bir sistem talep ediyoruz" dedi.

"BU İTTİFAK ÇALIŞMALARIMIZIN EN ÖNEMLİ YERİNDE"

Sancar, partisinin cumhubaşkanı adayını belirleme konusuna ilişkin şunları söyledi:

"Kendi adayımızı çıkarma çalışmalarımızı kamuoyunun bilgisi ve kontrollü katılımı yöntemiyle yürüteceğiz. Demokrasi ittifakı hedefimiz çerçevesinde girişimlerimizi de kesintisiz sürdürdük. Bunun somut sonucu Emek ve Özgürlük İttifakı'nın ilanı oldu. Türkiye halklarının heyecanla karşıladığı ve etki gücünün büyük olduğuna inandığımız bu ittifak, bizim şimdi çalışmalarımızın da artık en önemli yerinde duruyor. Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme çalışmalarımızı elbette ittifak bünyesinde de tartışacağız. İttifak bünyesinde yürüteceğimiz tartışma, istişare, görüşme de adayımızı belirleme yöntemimizini temellerindendir. Bütün bu saydıklarım ve söylediklerim; 27 Eylül'de belirttiğimiz ana stratejiden vazgeçtiğimiz anlamına gelmiyor. Amaç, stratejimizin ruhundan sapmadan bunu somutlaştırmaktır. Hedefimiz bellidir; eşit yurttaşlığa, özgürlüğe, barışa dayalı, demokratik cumhuriyetin inşasının yolunu açmaktır."

"ÇALIŞMALARA BAŞLADIK"

"Özcesi; Cumhurbaşkanı adayımızı belirleme mekanizmamız açık ve şeffaf bir tarzda çalışmalarına başlamıştır" açıklaması yapan Sancar, "Kim hangi tartışmayı yürütürse yürütsün, biz önümüze bakacağız, yolumuzda yürüyeceğiz. Ülkenin üzerine çöken bu boğucu yönetimi ve rejimi, demokrasi baharına dönüştürmeye kararlıyız" diye ekledi.

"HER YERİ DİYARBAKIR CEZAEVİ'NE ÇEVİRİYORSUNUZ"

Sancar, AKP'nin Diyarbakır Cezaevi'ni müzeye çevirme kararıyla ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır Cezaevi'ni boşaltmakla övünüyorlar. O cezaevinin inşa edilmesinin, yaşananların mantığını bu iktidar aynen sürdürüyor. Cezaevini kapatmakla geçmişle yüzleşmiş olmuyorsunuz, göz boyamaya çalışıyorsunuz. Bir tek örnek vereceğim; o dönemde 5 nolu cezaevinin insanlık dışı uygulamalarından, işkencelerinden en fazla nasibini alanlardan biri Gülten Kışanak'tı... O zalimlere, vicdansızlara direndi Diyarbakır Cezaevinde... Şimdi nerede? Sizin yeni 5 nolu cezaevlerinizde. Diyarbakır Cezaevi'ni kapatıyorsunuz ama ülkenin her yerini Diyarbakır Cezaevi'ne çeviriyorsunuz. Aynı direniş ruhu 12 Eylül zihniyetine karşı tavizsiz nasıl ortaya konduysa, şimdi de sizin o darbeci zihniyeti devralan politikalarınıza karşı sürüyor, sürecek."