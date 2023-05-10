Mithat Sancar: Puslu hava yaratmaya, korku yaymaya çalışıyorlar

Yayınlanma: 10.05.2023 - 20:25

Güncelleme: 11.05.2023 - 00:30

Yeşil Sol Parti, bugün Ankara Tuzluçayır’da miting düzenledi. Mitinge; HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar ve eşi Türkan Sancar, HDP Ankara Milletvekili Filiz Kerestecioğlu ve Ankara Milletvekili adayları katıldı.

Sancar, mitingde şöyle konuştu:

“Ankara mitinginde Tuzluçayır’da konuşmak benim için özel bir anlam taşıyor. 80’lerin başında üniversiteye başladığımızda bu meydan, bu semt, bu mahalle devrimcilerin merkeziydi. Mücadelenin, direnişin, dayanışmanın mekanıydı Tuzluçayır. ODTÜ’den Cebeci’den, üniversitelerde devrim öğreniliyor, öğretiliyordu burada. Demokrasi, özgürlük ve eşitlik buralarda yaşanıyordu. İşte sizler o mirası, şimdi bugün taşıyanlarsınız.

“BU YOLSUZLUK DÜZENİNİ DEĞİŞTİRMEYE GELİYORUZ”

Kürtlerin özgürlük mücadelesiyle, Türkiye devrimcilerinin, sosyalistlerinin, demokratlarının mücadelesinin birleştiği ağacın altındayız. Evet, Yeşil Sol Parti, merhaba sana. Halkların ortak gücü değişim için geliyor. Bu düzeni değiştirmeye geliyor. Bu yolsuzluk, arsızlık, hırsızlık, soygun ve savaş düzenini değiştirmeye geliyoruz. Tek adam rejimini göndermeye kararlı Ankara. İşte irade, işte güç. Sizdedir o güç. Bugün Maliye Bakanı’nın bir sözü vardı. ‘Ekonomide işler iyi gidiyor. Biz de aldık başımızı gidiyoruz’ diyordu. Ekonomide işler bir avuç sermayedar içi iyi gidiyor. Ekonomide işler, saray için, rant düzeni için iyi gidiyor. Milyonlar ise yoksullukla, açlıkla baş başa bırakıldı. Bu mu iyi? Bu sizin kötülüğünüz, bu düzenin kötülüğü. Bu iktidarın kötülüğüdür. İşte biz bu kötülüğü bitirmeye geliyoruz.

“ÖYLE BİR GİDECEKSİNİZ Kİ...”

‘Aldık başımızı gidiyoruz’ diyor ya. Evet, gidiyorsunuz. Emin olun gidiyorsunuz. Yoksulluğu, yolsuzluğu bu ülkeye bir kader haline getirmek istediniz, ama başaramayacaksınız. ‘Yeter’ diyoruz. Hırsızlığa, yüzsüzlüğe, talana, ranta, savaşa ‘hayır’ diyoruz. Erdoğan, ‘Beni patates, soğan yüzünden mi göndereceksiniz’ diyor. Evet, seni patates, soğan yüzünden göndereceğiz. Ekmeğimizi ve emeğimizi, emeğimizin hakkını almak için seni göndereceğiz elbette. Öyle bir gideceksiniz ki ne oldu, nasıl oldu sizler bile şaşacaksınız. Bunu 14 Mayıs akşamı hep birlikte göreceğiz.

“BU PUSLU HAVAYI, BU GÜÇLÜ MÜCADELE DAĞITACAK”

Puslu hava yaratmaya, korku yaymaya çalışıyorlar. ‘Bunlar kaybetse de gitmezler’ dedikoduları yayıyorlar. Kimse bu sözlere aldırmasın. Bu puslu havayı, bu güçlü mücadele dağıtacak. Aydınlık, bizim ellerimizle gelecek. Halkımız dönüşüme hazır. Demokratik değişimi yaratmaya hazır. Ankara da hazır. Bu iktidarı değiştiriyoruz değil mi ? Zafer yakındır. Mutlaka kazanacağız.”