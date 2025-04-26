Miting biter bitmez hedef aldı! AKP'li Ömer Çelik’ten, Özgür Özel'e sert sözler: 'Cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yok'

Yayınlanma: 26.04.2025 - 17:19

Güncelleme: 26.04.2025 - 17:19

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı X üzerinden, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i hedef alan sert açıklamalar yaptı.

Özel’in cümlelerini ciddiye alan kimse olmadığını iddia eden Çelik, miting biter bitmez yaptığı açıklamada ‘Özgür Özel, CHP'yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir’ ifadelerini kullandı.

'GÜNDEMİMİZE ALMAMAYA ÇALIŞTIK'

İstanbul’da meydana gelen depremler nedeniyle tek gündemin ‘vatandaşların yanında olmak’ olduğunu vurgulayan Çelik, ‘Sayın Cumhurbaşkanımız bu sürecin yönetilmesinin her aşamasına bizzat liderlik etmektedir. Bu gündem içinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in siyasi ve toplumsal yaşamımızı zehirleyen söylemlerini gündemimize almamaya çalıştık. Fakat Özgür Özel’in yalan siyasetinde geldiği nokta, hak ettiği cevabı vermeyi zorunlu kılmıştır’ dedi.

'SİYASİ KAMPANYA'

Özgür Özel’in yargısal süreçlerle ilgili olarak kendi yönetimiyle ve partisiyle ilgili gündeme gelen iddiaların hiçbirine cevap veremediğini öne süren Çelik, şunları söyledi:

“Bunun yerine sürekli Cumhurbaşkanımıza dönük iftira cümleleri kurmaktadır. Özgür Özel’in yargısal süreçlerle Cumhurbaşkanımızı ilişkili göstermeye çalışması bir siyasi yalan kampanyasıdır. Özgür Özel’in, Sayın Cumhurbaşkanımızın başka bir ülkenin devlet başkanından icazet aldığını söylemesi ise hem bir siyasi yalan, hem de bir siyasi acizliktir. Oysa herkes şahittir ki siyasi söylemlerinde dış odaklardan sürekli destek talep eden kişi Özgür Özel’dir.”

'CEHALETTEN BAŞKA BİR ŞEY DEĞİL'

“Özgür Özel’in her açıklaması Türkiye’nin temel meselelerinde ve siyasi tarih konusundaki bilgisizliğini tekrar tekrar göstermektedir. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini sorgulaması siyasi cehaletten başka bir şey değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın Kıbrıs Türk davası ve KKTC konusundaki hassasiyetini hem milletimiz, hem de uluslararası toplum çok iyi bilmektedir.”

'CHP AÇISINDAN EN TEMEL PROBLEM BU'

‘Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımızın Gazze ve Filistin davası konusundaki hassasiyetini sorgulamaya kalkması ise siyasi cehaletin zirvesidir’ diye belirten Özel şunları söyledi:

“Gazze’de ve tüm Filistin’de Cumhurbaşkanımıza dualar edilip selamlar gönderilirken, Özgür Özel’in cümlelerini ciddiye alan tek bir kişi bile yoktur. Özgür Özel, CHP’yi siyaset karşıtı bir kampanya partisine dönüştürmektedir. CHP açısından en temel problem budur.”