MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: Çekdar Kaya yakalandı

10 Ekim 2022 Pazartesi, 09:42

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta yaptığı operasyonda PKK/KCK’nin lojistik sorumlularından olduğu belirtilen, "Çiyager Mamhuri" kod adlı Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Kaya, terör örgütü PKK/KCK'nin kırsal kadrolarına 2015'te katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de PKK içerisinde faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, terör örgütü tarafından sözde "birliğin keskin nişancısı" olarak görevlendirildi.

Kaya'nın son olarak PKK/KCK'nin "Sincar lojistik sorumlusu" olarak görev yaptığı belirlendi.