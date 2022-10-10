MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: Çekdar Kaya yakalandı
Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nin lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta yaptığı operasyonda PKK/KCK’nin lojistik sorumlularından olduğu belirtilen, "Çiyager Mamhuri" kod adlı Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi.
AA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Kaya, terör örgütü PKK/KCK'nin kırsal kadrolarına 2015'te katıldı.
Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de PKK içerisinde faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, terör örgütü tarafından sözde "birliğin keskin nişancısı" olarak görevlendirildi.
Kaya'nın son olarak PKK/KCK'nin "Sincar lojistik sorumlusu" olarak görev yaptığı belirlendi.
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