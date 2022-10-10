MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: Çekdar Kaya yakalandı

Son dakika... Milli İstihbarat Teşkilatı, terör örgütü PKK'nin lojistik sorumlularından Çekdar Kaya'yı Irak'ın kuzeyindeki Sincar'da yakalayarak Türkiye'ye getirdi.

AA
10 Ekim 2022 Pazartesi, 09:42
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon: Çekdar Kaya yakalandı
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Irak’ta yaptığı operasyonda PKK/KCK’nin lojistik sorumlularından olduğu belirtilen, "Çiyager Mamhuri" kod adlı Çekdar Kaya’yı Türkiye’ye getirdi.

AA'nın güvenlik kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Kaya, terör örgütü PKK/KCK'nin kırsal kadrolarına 2015'te katıldı.

Irak'ın kuzeyindeki Gara'da 2016'da, Sincar'da ise 2017'de PKK içerisinde faaliyetlerde bulunan Kaya, Sincar'da bulunduğu sürede, terör örgütü tarafından sözde "birliğin keskin nişancısı" olarak görevlendirildi.

Kaya'nın son olarak PKK/KCK'nin "Sincar lojistik sorumlusu" olarak görev yaptığı belirlendi.


Çekdar Kaya Kuzey Irak Milli İstihbarat Teşkilatı

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