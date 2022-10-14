MİT'ten Suriye'de Nejdet Dağlarer operasyonu

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) Suriye'de düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK/YPG'nin Suriye'deki en kalabalık gruplarından olduğu belirtilen Çavreş Tugayı'nın sorumlusu Nejdet Dağlarer etkisiz hale getirildi.

AA/DHA
14 Ekim 2022 Cuma, 09:38
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Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), Türkiye'deki faaliyetleri ve Suriye'de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne (TSK) yönelik eylemleri nedeniyle PKK/YPG'li terörist 'Geli Serhat' kod adlı Nejdet Dağlarer'i, etkisiz hale getirilecek hedef olarak belirledi.

Dağlarer, terör örgütünün Suriye'deki en kalabalık birliklerinden olduğu belirtilen 'Çavreş Tugayı'na düzenlenen özel operasyonla etkisiz hale getirildi. 

Güvenlik kaynaklarına göre Dağlarer'in etkisiz hale getirilmesiyle PKK/YPG'nin Suriye yapısına ciddi zarar verildi.


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