MKE Genel Müdürü Yasin Akdere'den SADAT’a yalanlama: Alışverişimiz olmadı
Makina ve Kimya Ensüstrisi (MKE) AŞ ile Askeri Fabrika ve Tersane İşletme AŞ’nin (ASFAT) 2020 Sayıştay Denetim Raporu, önceki gün TBMM KİT Komisyonu’nda görüşüldü. MKE Genel Müdürü Yasin Akdere, kurumun çalışmalarına ilişkin bilgi verdi, soruları yanıtladı.
CHP Milletvekili Ahmet Kaya, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel merkezi önünde açıklama yaptığı SADAT’ın ortağı Mehmet Naci Efe’nin geçen ay basına yansıyan “MKE’nin ürettiği ürünleri, yurtdışında müttefik olduğumuz ve ülkemizin izin verdiği ülkelere götürüp satıyoruz” açıklamasını anımsattı.
Akdere, “SADAT kurumuyla ilgili, MKE’nin hiçbir şekilde alışverişi olmamış, SADAT kurumu veya kurum içerisindeki yöneticileriyle, yöneticilerinden biriyle, özel şirketi dâhil olmak kaydıyla hiçbir temsilcilik verilmemiştir” dedi. Kaya’nın “Yalan mı konuşuyorlar yani? Kendilerini meşrulaştırmaya çalışıyorlar o zaman” sözleri üzerine ise Akdere, konuyla ilgili geçmişe dönük de inceleme yaptırdıklarını ve MKE’de SADAT’la alışverişe ilişkin hiçbir kaydın tespit edilmediğini belirtti.
"HÂLÂ MOTOR YOK"
ASFAT’ın Sayıştay Denetim Raporu üzerindeki görüşmelerde ise muhalefet vekilleri, motor temin edilememesi nedeniyle seri üretimi bir türlü başlayamayan Altay tankını gündeme getirdi. Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Muhsin Dere, motor temini için görüşmelerin sürdüğünü belirterek “Elimizde motor ve transmisyon yok şu anda. Dolayısıyla ‘tank niye yok’un cevabı bu” dedi.
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