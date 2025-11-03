'MOSSAD adına casusluk' davasının gerekçeli kararı açıklandı

"Taner Sezgin" kod isimli Selçuk Küçükkaya, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan 15 yıl, iki kişiye karşı "imzasız mektupla veya özel işaretlerle ve birden fazla kişiyle tehdit" suçundan 6 yıl 8 ay ve iki kişiye karşı "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçundan ise 5 yıl olmak üzere toplam 26 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

4 şüpheliye ise 18'er 4 yıl ve 8 yıl 9 ay gibi değişen oranlarda hapis cezası verilmişti. 11 sanık da "siyasal ve askeri casusluğa yardım" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı; 1 firari sanığın dosyası ayrılmıştı.

İktidara yakınlığıyla bilinen Sabah gazetesinin haberine göre, gerekçeli kararda, tutuklu Selçuk Küçükkaya ve ekibinin, hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği takip, tehdit ve kişisel veri toplama eylemlerinde bulundukları ifade edildi. Kararda, Küçükkaya ve ekibi, Türkiye'de ikamet eden veya ülkemizle ekonomik ilişkileri bulunan Mossad'ın hedefindeki kişilerin telefon görüşme ve sinyal bilgileri gibi hassas verilerini topladığı ve takibini gerçekleştirdiği ifade edildi.

Mahkeme heyeti, tüm sanıklar hakkında "Suç işlemek amacıyla örgüt kurma" suçundan suç duyurusunda bulundu.