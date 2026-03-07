MSB'den son dakika açıklaması: 'Türk F-16'ları KKTC'ye konuşlandırılabilir'

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kaynakları, son gelişmeler kapsamında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC), güvenliğinin sağlanması için adaya F-16 uçaklarının konuşlanmasının değerlendirildiğini bildirdi.

"DEĞERLENDİRİLEN HUSUSLARDAN BİRİ..."

Bakanlık kaynakları tarafından yapılan açıklamada, "Son gelişmeler kapsamında KKTC'nin güvenliğinin sağlanması için kademeli planlamalar yapılmaktadır. F-16 uçaklarının adaya konuşlanması değerlendirilen hususlardan biridir" ifadeleri kullanıldı.

"BARIŞ PINARI" İDDİASINA DA YANIT VERİLMİŞTİ

Sabah saatlerinde MSB'den 'TSK Barış Pınarı bölgesinden çekildi' iddialarına da açıklama gelmişti.

Bakanlığı kaynaklarından yapılan açıklamada, bazı mecralarda hiçbir açıklama yapılmadan Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekat bölgesinden çekildiğine ilişkin haberler yer aldığı hatırlatılmıştı.

Açıklamada, “Türk Silahlı Kuvvetleri Barış Pınarı bölgesindeki görevine devam etmektedir. Herhangi bir değişiklik söz konusu değildir” denilmişti.