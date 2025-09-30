MSB’den Sumud Filosu’na insani yardım: Gazze’ye eşlik edecek mi?

İsrail’in ablukasını kırma amacıyla Ağustos ayının sonunda İspanya’dan Gazze’ye hareket eden Küresel Sumud Filosu, Kıbrıs’ın güneyine yaklaştı. İnsani yardım malzemesi taşıyan 40’ın üzerinde gemiden oluşan filonun birkaç gün içinde Gazze’ye ulaşması bekleniyor. İçlerinde Türk vatandaşlarının da olduğu gemilere önceki gün, 2 Türk savaş gemisinin eşlik ettiği ifade edildi. Türkiye, su almaya başlayan bir geminin yolcularını da gemiden tahliye etti. Millî Savunma Bakanlığından (MSB) konuya ilişkin açıklama geldi.

'İNSANİ YARDIM' VURGUSU

Bakanlık, Türkiye’nin uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, Doğu Akdeniz’de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip ettiğini belirtirken, “Bu kapsamda, bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır” denildi. Açıklamada, “Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir” sözlerine de yer verildi.

GAZZE'YE KADAR EŞLİK EDECEK Mİ?

Öte yandan bu açıklama, Türkiye’nin filoya eşlik edeceği anlamına gelmiyor. Açıklamada yer alan ‘insani yardım’ vurgusu da buna işaret ediyor. Zira uluslararası sularda insani yardım gerektiğinde, Türkiye’nin de tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler, bölgedeki gemilerin, yardım çağrılarına uymasına işaret ediyor. Daha önce filoya destek gönderdiğini açıklayan Yunanistan, İtalya ve İspanya da benzer şekilde insani yardımın altını çizmişti, bu ülkelerin gemilerinin Gazze’ye kadar eşlik etmesi beklenmiyor.

KIZILAY'DAN FİLOYA YARDIM

Türk Kızılay, Küresel Sumud Filosu’nda bulunan gemilere yardım götürdü. Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre Kızılay ekipleri, gemilere gıda ve ilaç temin etti.