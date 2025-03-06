Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve iki kuvvet komutanından Özgür Özel'e manevi tazminat davası

Yayınlanma: 06.03.2025 - 12:14

Güncelleme: 06.03.2025 - 12:23

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in teğmenlerin ihraç edilmesine yönelik açıklamaları gerekçesiyle kara ve deniz kuvvetleri Komutanları ile Genelkurmay Başkanı Metin Gürak ve Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in ayrı ayrı manevi tazminat davası açtığı belirtildi.

Bakanlık kaynakları, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in açıklamaları sonrasında Kuvvet Komutanlarının dava açıp açmadığına yönelik sorular üzerine şöyle konuştu:

"Kuvvet Komutanlarımızın şahsını ve genel olarak Milli Savunma Bakanlığımızı hedef alan açıklamaların kabul edilemez olduğunu ve tüm yasal hakların kullanılacağını geçen hafta ifade etmiştik. Bu kapsamda Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlarımız ile Genelkurmay Başkanımız ve Milli Savunma Bakanımız ayrı ayrı manevi tazminat davası açmıştır."

NE OLMUŞTU?

Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) kararı ile TSK'dan ayırma cezası alan 5 teğmen kararına tepki gösteren Özgür Özel, Yüksek Disiplin Kurulu Başkanı olan Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı Korgeneral Tevfik Algan'ın bu ihraçlara şerh koyduğunu ileri sürmüştü. Algan'ın kendisine yapılan baskılar sonucunda görevinden ayrıldığını iddia eden Özel, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nu eleştirmişti.

Özel, şunları söylemişti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri'nden Mustafa Kemal'in askerleri, "Mustafa Kemal'in askerleriyiz." diye and içen 5 teğmeni ihraç ettiler, biliyorsunuz. Orada Disiplin Kurulu'nun başkanı Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanı'ydı, Korgeneral Tevfik Algan. Bu ihraca, bu ihraca şerh koydu, itiraz etti. Ardından Algan'ın bu tutumundan rahatsız olanlar Algan'ı sürgüne yollamak istediler. Algan onlara gerekli cevabı istifa dilekçesini basarak verdi. Ben buradan sadece şunu söylüyorum: O süreçte Algan'a kimin baskı yaptığını, o süreçte teğmenlerin ihracı için kimin çırpındığını, bu sürecin medyada köpürtülmesi için kimin uğraştığını biliyorum ve onlara, onlara isimlerini vererek sadece şunu söylüyorum: Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Ercüment Tatlıoğlu, ne yaptığınızı biliyorum ve Hulusi Akar'a söylediğimi size de söylüyorum. Siz arkadaşlarınızın hayır duasını değil, bedduasını almış adamsınız.

Deniz Kuvvetleri Komutanı'nın kimin yerine geçmek istediğini, kimin kuyusunu kazdığını ve gayrinizami harp denebilecek bir psikolojik savaşla teğmenlerin ihracını nasıl kışkırttığını, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nın nasıl, komutanının nasıl mobbing uyguladığını biliyorum. Silah arkadaşlarımdan duyuyorum. Günü gelince hesabını sormak üzere bir tarafa not ediyorum.