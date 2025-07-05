MSB’nin sessizliği sürüyor... İYİ Parti GİK üyesi Demir: 'Bu dronu üreten ülkenin menşei nedir?'

İYİ Parti Grup Başkanvekilleri Turhan Çömez ve Buğra Kavuncu, bu hafta Irak’ın kuzeyinde Pençe Kilit Harekatı bölgesinde terör örgütü PKK’nın düzenlediği drone saldırısı ardından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan askerleri ziyaret etti.

Saldırıyla ilgili Milli Savunma Bakanı (MSB) Yaşar Güler’in yanıtlaması istemiyle bir soru önergesi verdiğini anımsatan Çömez, “Günlerdir çağrı yapmamıza ve cevap beklediğimizi ifade etmemize rağmen MSB millet iradesinin tecelligahı olan parlamentoyu muhatap alıp her hangi bir cevap vermemiştir” dedi.

Çömez, “Saldırıyı yapan PKK. PKK’nın içerisinde o bölgede faaliyet yürüten 18 militan ve bunlardan ikisi Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kırmızı kategoride aranan üst düzey yöneticileri. Metina bölgesindeki birliğimize önce 24 dronela saldırdılar. Son derece profesyonel bir şekilde düzenlenen bu drone saldırısında cihazlar, gece görüş sistemleri ve kirpi araçları hedef alındı. Bütün altyapımız hedef alındı. Kahramanca görev alan askerlerimi droneların tamamını yok etti ancak bazı cihazlar saldırı neticesinde harap oldu” ifadelerini kullandı.

Durumu ağır olan ve Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirilen biri er diğeri astsubay 2 askerle görüştüklerini anlatan Çömez, askerlerin durumlarının iyi olduğunu belirterek hastane yetkililerine teşekkür etti. MSB ve iktidar kanadından konuya ilişkin halen bir açıklama yapılmadı. İYİ Parti’nin önergesine ise yanıt verilmedi.

"DRON'U TERÖR ÖRGÜTÜNE KİMLER VERMİŞTİR?"

MSB ve iktidar kanadının konuya ilişkin sessizliğinin sürmesine tepki gösteren İYİ Parti Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Emekli Tuğgeneral Ali Demir, “Irak’ın kuzeyinde, Çukurca güneyinde, Hakkari ile Çukurca güneyinde Pençe- Kilit harekatı olarak belirtilen metin alanın içerisinde kahramanca görev yapan bu gündüzleri, çok yüksek ısıların olduğu, yer yer 40 dereceye çıktığı, geceleri havanın soğuduğu, efendim ağaçlık, makinlik, kayalık alanda. Komando toprağında görev yapmış birisi olarak araziyi gördüm, biliyorum. Bölgedeki benzer harekatlara da katılmış birisi olarak. Şunu ifade edeyim, bu birliklerimizin moral motivasyonlarını bozucu bir tutum ve davranış içerisinde bulanamayız, bu kesin” dedi.

Demir, “İkinci husus, sosyal medya ortamındaki paylaşımlarında kahraman komandolarımıza yönelik hain saldırı, son model teknolojik olarak geliştirilmiş bir kamikaze drone ile yapıldığı görülüyor. O görüntüler doğru ise ve yer doğru ise bu drone’u Türkiye Cumhuriyeti’ni parçalamak üzere kurulmuş emperyalist güçlerin maşası terör örgütüne kimler vermiştir?” diye sordu.

"İRAN'DAKİ SALDIRILAR İLE BİR BAĞLANTISI VAR MI?"

Saldırının zamanlamasının ilginç olduğunu söyleyen Demir, “Bunun İran içerisindeki kamikaze drone saldırıları ile bir bağlantısı var mıdır? Sanki o yapay zeka ile gidiyor, arıyor, hedefini buluyor ve mühendisliklerimizi hedef alacak şekilde patlatmakta bulunuyor. Bu benim için dikkat ve önem çekmektedir. Diğer bir husus, şimdi burada 10 kahramanımızın yaralandığı belirtiliyor. Sayın milletvekillerimiz Gülhane Eğitim Araştırma Hastanesi’nde bazı askerlerimizi ziyaret ettiklerinin sonrasını açıklamada bulundular. İYİ Parti olarak da bu olay hakkında biz bir yazılı soru önergesi verdik. Devlet kuruluşlarını yıpratmamak adına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize en ufak bir kılına zarar gelmesin. Onların itibarları sarsılmasın diye. Ama o yazılı soru önergesine cevap verilmediğini biliyorum” ifadelerini kullandı.

"TEDBİR ALINSIN!"

Demir, şunları kaydetti:

“Bu askerlerimizin uzun kaybı olanları bulup olmadığını bilmiyoruz. Sağlık raporlarında ortaya çıkacak tabi ki. Askerlerimizin malül gazilikleri, nakdi tazminatlarıyla ilgili konuların hassas bir şekilde yerine getirilmesi gerekiyor. Kamuoyuna aydınlatıcı bir açıklama yapılmasının ben uygun olacağını düşünüyorum. Bu saldırıyı kim yaptı? PKK. Bu açık ve net olarak ortaya konsun. Askerlerimizin sağlık durumları hakkında kamuoyunun tatmin edici bir açıklamada bulunursun. Bu dronun üreten ülkenin menşei nedir? Onun üzerinde durursun. Benzer saldırılara ön almak için tedbirlerin alınarak personelimizin bekasının sağlanmasına önem verilmesi gerekiyor.”