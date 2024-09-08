‘Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz’
Emek Partisi Ordu İl Örgütü ve Fatsa ilçe örgütü üyelerinin yanı sıra Tüm Köy Sen Ordu Şube yönetimi grevdeki Tolsa işçilerini ziyaret etti.
Ordu Fatsa’da Türkiye Maden-İş üyesi işçilerin grevi sürüyor. Emek Partisi Ordu İl Örgütü ve Fatsa ilçe örgütü üyelerinin yanı sıra Tüm Köy Sen Ordu Şube yönetimi grevdeki Tolsa işçilerini ziyaret etti. Emek Partisi il yönetimi Tarım Komisyonu Başkanı Bahri Dinç, “Haklarımızı kazanmak için mücadeleden başka seçeneğimiz yok. Sesimizi duyuracağız” dedi. Grev sözcüsü Mustafa Kemal Maral da “Yerel yönetimlere, partilere, derneklere, sendikalara bize destek olmaları çağrısında bulunuyorum” ifadelerini kullandı. İşçilerin yüzde 50 talebine karşı, yüzde 25 zam teklif edilmesinin ardından 2 Eylül’de greve gidilmişti.
Etiketler: #Ordu #Fatsa #Türkiye Maden İşçileri Sendikası #grev
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