Mücella Yapıcı hastaneye gitmeyecek
Taksim Gezi Davası’nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan ve 2022 yılının nisan ayından bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu bulunan Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Yönetim Kurulu üyesi Mimar Mücella Yapıcı (72) hastaneye gitmeme kararı aldı.
Mücella Yapıcı’nın hastaneye sevk sırasında kollarını morartacak şekilde kelepçelenmesine tepki olarak bu kararı aldığı belirtildi.
Konuya ilişkin Cumhuriyet’e açıklamalarda bulunan Yapıcı’nın avukatı Meriç Eyüboğlu, Yapıcı’nın daha önce de kelepçeyle muayene edildiğini ve konuya ilişkin savcılığa başvurulmasına karşın sonuç alınamadığını kaydetti.
Eyüboğlu, “İnsanlık onuruna aykırı muameleyle işlem yapmaya devam ediyorlar. Mücella Yapıcı bu nedenle protesto ediyor. Kendisinin hapse girdiği tarihte de sonrasında da akut hastalığı ve kullandığı çok sayıda ilaç var. Daha önce ameliyat geçirdi. Buna rağmen bu sorunun ancak böyle görünür olacağını bildiği için, herkes tarafından duyulmasını ve çözüm getirilmesini istiyor” diye konuştu
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