Müftülüğün Kuran kursu, Nakşibendi medresesi çıktı

Yayınlanma: 28.06.2023 - 04:00

Güncelleme: 28.06.2023 - 04:00

Öğretim Birliği Yasası’na aykırı olmasına karşın tarikat ve cemaatler, kurs adı altında medrese eğitimini sürdürürken bir medrese de Bitlis’te ortaya çıktı.Güroymak ilçesinde, ilçe müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren “Nurşin Erkek Kuran Kursu”nun, medrese olduğu belirlendi. Söz konusu kursun, “Şeyh Masum Medresesi” adıyla bölgede faaliyet gösterdiği ve Nakşibendi tarikatına bağlı olduğu öğrenildi.

HİZBULLAH'A YAKIN

Medresenin, Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve medrese eğitimlerini sürdüren Âlimler ve Medreseler Birliği ile yakın ilişkileri bulunuyor. Başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın yaptığı birlik, medresenin 2022’deki icazet törenine katılırken, geçen günlerde de bir heyetle medreseye ziyaret düzenledi

