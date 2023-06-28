Müftülüğün Kuran kursu, Nakşibendi medresesi çıktı
12 yaşındaki Abdulbaki Dakak’ın, Şanlıurfa’da gittiği yatılı Kuran kursunun yanındaki ahırda ölü bulunmasıyla birlikte tarikat ve cemaatlerin yasadışı faaliyetleri yeniden gündeme gelirken AKP’nin bu yapılara desteği de tartışma konusu oldu.
Öğretim Birliği Yasası’na aykırı olmasına karşın tarikat ve cemaatler, kurs adı altında medrese eğitimini sürdürürken bir medrese de Bitlis’te ortaya çıktı.Güroymak ilçesinde, ilçe müftülüğüne bağlı olarak faaliyet gösteren “Nurşin Erkek Kuran Kursu”nun, medrese olduğu belirlendi. Söz konusu kursun, “Şeyh Masum Medresesi” adıyla bölgede faaliyet gösterdiği ve Nakşibendi tarikatına bağlı olduğu öğrenildi.
HİZBULLAH'A YAKIN
Medresenin, Hizbullah’a yakınlığıyla bilinen ve medrese eğitimlerini sürdüren Âlimler ve Medreseler Birliği ile yakın ilişkileri bulunuyor. Başkanlığını Hizbullah’ın eski İran sorumlusu Enver Kılıçarslan’ın yaptığı birlik, medresenin 2022’deki icazet törenine katılırken, geçen günlerde de bir heyetle medreseye ziyaret düzenledi
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