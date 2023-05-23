2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Seçim sonuçları

Muğla’da vekiller ve başkanlardan çağrı: Vatanını seven sandığa gelsin

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi Muğla’da CHP’nin belediye başkanları ve milletvekilleri ortak bir çağrı yaparak, “Vatanını seven sandığa gelsin” dedi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 23.05.2023 - 11:47
Muğla’da vekiller ve başkanlardan çağrı: Vatanını seven sandığa gelsin
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Muğla’da, 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesi belediye başkanları, milletvekilleri ve CHP İl Başkanı sandık çağrısı yaptı.

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Orman Gürün’ün sosyal medya hesabından "Vatanını seven sandığa gelsin. Demokrasi ve adalet kazanacak, Türkiye kazanacak!" notuyla paylaştığı videoda başkanlar ve vekiller sandığa gidilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Videoda; Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, 28. Dönem Muğla milletvekillerinden  Cumhur Uzun, Gizem Özcan, Süreyya Öneş derici, Selçuk Özdağ, CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol ve son olarak Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Orman Gürün söz aldı.

Gürün, “Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında ülkemize adaleti, demokrasiyi ve huzuru getirmek için vatanını seven sandığa gelsin” ifadelerini kullandı.


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