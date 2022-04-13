Muğla’daki nevruz kutlamalarında PKK propagandası iddiasıyla 7 gözaltı

13 Nisan 2022 Çarşamba, 11:39

Muğla'da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milas ve Bodrum İlçe Emniyet Müdürlükleri ekipleri, 20 Mart'ta Bodrum'da nevruz kutlamalarında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan lehine slogan attığı iddia edilen kişilerin tespiti için çalışma yaptı.

Şüphelilere yönelik bu sabah belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Milas’ta 1, Bodrum’da da 6 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin, işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.