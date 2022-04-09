Erdoğan'a kötü haber: Son ankete göre Millet İttifakı oyların çoğunu alıyor

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 21:08
<p>Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 1-4 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.</p>

Sosyo Politik Saha Araştırmaları Merkezi, 1-4 Nisan 2022 tarihleri arasında Türkiye genelinde yaptığı anketin sonuçlarını açıkladı.

<p>İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Konya, Mersin, Samsun, Antalya, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van ve Adıyaman kentlerini kapsayan ankete 2 bin 10 kişi katıldı. Hata payı yüzde 3, güven aralığı yüzde 98 olarak açıklanan anketin yarısı yüz yüze, yarısı da bilgisayar destekli gerçekleştirildi.</p>

İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Konya, Mersin, Samsun, Antalya, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van ve Adıyaman kentlerini kapsayan ankete 2 bin 10 kişi katıldı. Hata payı yüzde 3, güven aralığı yüzde 98 olarak açıklanan anketin yarısı yüz yüze, yarısı da bilgisayar destekli gerçekleştirildi.

<p>Ankette katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.</p><p>Kararsızlar ve oy kullanmayacak olanlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu:</p>

Ankette katılımcılara "Bu pazar bir genel seçim olursa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi.

Kararsızlar ve oy kullanmayacak olanlar dağıtıldıktan sonra partilerin oy oranı şöyle oldu:

<p><strong>AKP: </strong>Yüzde 33,4</p><p><strong>CHP: </strong>Yüzde 30,2</p><p><strong>İYİ Parti:</strong> Yüzde 12,4</p><p><strong>HDP:</strong> Yüzde 11,2</p><p><strong>MHP:</strong> Yüzde 7,1</p><p><strong>DEVA</strong>: Yüzde 3,8</p><p><strong>Gelecek Partisi:</strong> Yüzde 1,4</p><p><strong>Saadet Partisi</strong>: Yüzde 0,6</p>

AKP: Yüzde 33,4

CHP: Yüzde 30,2

İYİ Parti: Yüzde 12,4

HDP: Yüzde 11,2

MHP: Yüzde 7,1

DEVA: Yüzde 3,8

Gelecek Partisi: Yüzde 1,4

Saadet Partisi: Yüzde 0,6

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