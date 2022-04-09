Erdoğan'a kötü haber: Son ankete göre Millet İttifakı oyların çoğunu alıyor
İstanbul, Ankara, Adana, İzmir, Bursa, Konya, Mersin, Samsun, Antalya, Erzurum, Ağrı, Diyarbakır, Urfa, Mardin, Batman, Şırnak, Van ve Adıyaman kentlerini kapsayan ankete 2 bin 10 kişi katıldı. Hata payı yüzde 3, güven aralığı yüzde 98 olarak açıklanan anketin yarısı yüz yüze, yarısı da bilgisayar destekli gerçekleştirildi.
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