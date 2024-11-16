Muhalefet MEB’in bütçe görüşmelerinde tarikat ve cemaatlere tepki gösterdi

Yayınlanma: 16.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 16.11.2024 - 07:21

Tarikatlar ve cemaatler, vakıf ve/veya dernekler kurarak kendilerini tüzel bir kişilik haline getiriyor. Bu yöntemle tarikat ve cemaatler başta eğitim olmak üzere birçok alanda faaliyetlerini sürdürüyor. Bakanlıklar, cemaat ve tarikatlara yasal statü kazandıran bu dernek ve/veya vakıflarla protokoller imzalayarak bu durumu normalleştiriyor ve bu yapılara devlette alan açıyor. Bu kapsamda eleştirilerin odağı olan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den bakanlığının TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki bütçe görüşmelerinde dikkat çeken bir itiraf geldi.

EĞİTİME SIZDILAR

Görüşmelerin soru-cevap kısmında CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Yapılan anketlerde laikliğin ve Atatürkçülüğün yükselmesinin nedeni rejim karşıtı faaliyetlere karşı toplumun bir koruma refleksi olarak yükseliyor. Vakıf, cemaat ilişkilerine bir son vermeyi düşünüyor musunuz?” diye sordu. Bakan Tekin, muhalefetten gelen tepkiler üzerine, cemaat ve vakıfların dernekler ve/veya vakıflar üzerinden tüzel kişilik kazanıp eğitime sızdığını şu ifadelerle itiraf etti:

“CHP ve karşı taraftaki milletvekilleri genel kurulda dedi ki ‘Cemaat ve tarikatlarla protokol yapıyorsunuz’. Ben de kendilerine dedim ki: Bakın, bir kere hukuki olarak cemaat ya da tarikat diye bir tüzel kişilik var mı? Dolayısıyla ya gerçek kişiyle protokol imzalayacağım ya da bir tüzel kişilikle. Nedir? Dernek, vakıf ve benzeri yapılarla protokol imzalayabilirim. Hukuken başka kimseyle protokol imzalama şansımız yok. Bizim yaklaşık 5 bin civarında devam eden protokolümüz var. Bunlarla protokol imzalarken bir tek şeye bakıyoruz: İçişleri Bakanlığı dernekler masası tarafından kabul edilmiş bir STK midir, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onaylanmış bir vakıf mıdır? Onun dışındaki konular beni ilgilendirmez.”

Bakan Tekin’le yapılan soru-cevap kısmının ardından partilerin verdiği soru önergelerinin görüşülmesine geçildi. CHP, İYİ Parti ve DEM Parti 24 Kasım’da toplam 18 önerge verdi. Önergeler AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Görüşmenin sonunda MEB’in 1 trilyon 452 milyar TL’lik bütçesi onaylandı.

TARİKATLARA 31 MİLYAR TL

Bakan Yusuf Tekin’in vakıf ve/veya dernek sıfatıyla bahsettiği cemaat ve derneklere önümüzdeki üç yıl boyunca MEB bütçesinden 22 milyar 660 milyon 921 TL para aktarılması planlanıyor. Böylece 2023’ten bu yana bu yapılara ödenmesi planlanan toplam tutar 31 milyar 815 milyon TL’ye ulaşacak.