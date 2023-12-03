Muhalefet öneriyor, iktidar reddediyor!

Yayınlanma: 03.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 03.12.2023 - 03:00

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun’un çalışmasına göre TBMM Genel Kurulu’nda muhalefet, 30 Ekim-29 Kasım tarihleri arasında, yani ikinci 100. yılın ilk bir ayında, Meclis’e 47 farklı araştırma, genel görüşme önergeleri ile yasa teklifleri sundu. Tüm öneriler, iktidar bloku tarafından oyçokluğu ile reddedildi.

Uzun tepkisini şu sözlerle dile getirdi: “İktidar, sayısal üstünlüğüne dayanarak muhalefetten gelen çözüm önerilerini reddediyor. İktidar sorunların çözülmesini istemiyor.”

YURTTAŞA GİTMEDİ

2024 bütçesine ilişkin görüşmelerde de arasında burslara zam yapılması, çiftçilerin kullandığı mazottan ÖTV alınmaması, yurttaşlara yakacak yardımı yapılması, emeklilere 15 bin lira ikramiye ödenmesi önerilerinin bulunduğu çok sayıda öneri reddedildi.