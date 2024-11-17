Muhalefet: 'Teğmenleri ihraç girişimi AKP’nin Cumhuriyetle bitmeyen hesaplaşmasının sonucu'

Yayınlanma: 17.11.2024 - 04:51

Güncelleme: 17.11.2024 - 04:51

Kara Harp Okulu mezuniyet töreni sonrasında kılıç çekerek “Mustafa Kemal’in askerleriyiz” sloganı attıkları için disipline sevk edilen teğmenler için Yüksek Disiplin Kurulu’nun 25 Kasım’da toplanacağı duyuruldu. Konuyu Cumhuriyet’e değerlendiren muhalefet partileri sert tepki gösterdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bir televizyon kanalında yaptığı açıklamada, teğmenlerin yüksek disiplin kuruluna sevk edildiğini açıkladı. Güler, Yüksek Disiplin Kurulu’nun 25 Kasım’da toplanacağını belirterek bir karara varacaklarını belirtti.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu da Kara Harp Okulu dönem birincisi Teğmen Ebru Eroğlu ve Teğmen İzzet Talip Akarsu’ya “TSK’den ayırma cezası verilmesi amacıyla” Yüksek Disiplin Kurulu’na sevkine ilişkin tebligat yapıldığını bildirdi. CHP milletvekili Mustafa Adıgüzel, “Bir yandan terör örgütü elebaşısı Abdullah Öcalan’ı Meclis’e davet edip, yıllarca onlara karşı mücadele etmiş Türk askerini sırf ‘Mustafa Kemal’in askeriyim’ dediği için disipline sevk etmek nasıl bir kafadır? İyi bir kafa olmadığı kesin” tepkisini gösterdi.

Teğmenlerin herhangi bir suç işlemediğini sadece milli duygu ve Atatürk’e bağlılıklarını dile getirdiğini söyleyen Adıgüzel, “Eğer bu iş ihraca giderse Türk ordusunda, halkta ve devlette bir yara açacaktır. Devlet, yasadışı unsurları Meclis’e davet eden ama kendi askerini ötekileştiren, cezalandıran bir konuma gelecektir” ifadelerini kullandı.

CHP TBMM İdare Amiri Uğur Bayraktutan da söz konusu işlemin “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla yapıldığını” söyledi. Bayraktutan, “Bu askerler kimin askeriyiz diyeceklerdi merak ediyorum. Başlı başına bir komedi. Sonucu ne olursa olsun büyük bir ayıp” dedi.

‘MİLLİ GÜVENLİK PROBLEMİ’

İYİ Parti Milli Güvenlik ve Göç Politikaları Başkanı Dr. Cenk Özatıcı ise “Genç subayları bu ifadeleri üzerinden hedef almak ve onları ihraç etmek AKP iktidarının, Cumhuriyetin kurucu iradesi ile bitmeyen hesaplaşmasının bir tezahürüdür. Bu iktidar ve onun yandaşları, geçmişten bugüne ister havuz medyası ile olsun ister sosyal medya trolleri ile ister açıktan olsun ister zımni yollarla her fırsatta Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusunu hedef aldılar. Hazımsızlıklarının temel sebebi budur” değerlendirmesini yaptı.

‘DEVLET YAPIMIZ HEDEFTE’

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, yaptığı yazılı açıklamayla teğmenlerin disipline sevk edilmesine tepki gösterdi. Bağcıoğlu, “Mustafa Kemal Atatürk’e bağlılıklarını yemin töreninde açıkça dile getiren genç teğmenlere yönelik başlatılan disiplin süreçleri, bu çabaların yeni ve tehlikeli bir halkasını oluşturmuştur. Bu tür girişimler, sadece bireyleri hedef alıyor gibi görünse de özünde ülkemizin savunma gücünü, ordumuzun itibarını ve Atatürk ilke ve inkılaplarına dayalı devlet yapımızı hedef almaktadır” dedi.

‘ALINLARINDAN ÖPÜYORUM’

Teğmenlerin ihraç edilmesi istemine tepki gösteren CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Bu ülkede Atatürk’e bağlılık sunmak ne zamandan beri suç sayılıyor? O teğmenler Atatürk’ün askeridir. Trikopis’in askeriyiz mi diyeceklerdi? ‘Keşke Yunan kazansaydı’ diyen Fesli Hocanız gibi. Siyasi iradenin, Türk Silahlı Kuvvetleri’ni (TSK) sürüklediği bu fahiş hatadan bir an önce dönülmelidir” diye konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, “İhraç talebi kararı çok üzücüdür. Herhangi bir suç işlememiş, başarılı genç TSK mensupları yeterince mağdur edilmiştir. Cumhuriyetin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün askerlerinin her zaman tüm desteğimle yanında olacağım” dedi.

ABB Başkanı Mansur Yavaş ise “Atatürk’e bağlılık bir suç değildir, asla da olamaz. Bu kararın yeniden değerlendirilmesinin doğru olacağına inanıyorum. Gençlerimizi alınlarından öpüyorum” tepkisi gösterdi.