Muhalefete yönelik davaları, kararları ve yasa tekliflerini hukukçular değerlendirdi: ‘Hukuk yoksa diktatörlük vardır’

02 Haziran 2022 Perşembe, 04:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik linç girişimi davasında sanıklar için ödül gibi ceza çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, eski sosyal medya paylaşımları nedeniyle cezaevine girdi, denetimli serbestlikle tahliye edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için siyasi yasak istendi. Muhalefetin “Sansür yasası” diye eleştirdiği teklif ise halen Meclis gündeminde. Peş peşe gelen yargı kararları ve hukuksal uygulamalar kamuyounda tartışma yarattı. Konuyu hukukçular değerlendirdi.

"KEYFİ REJİM"

Eski İstanbul Barosu Başkanı Turgut Kazan, “Hukukun uygulanmama hali baskıdır, otoriter rejimdir, diktatörlüktür” dedi. “Erdoğan ve yargısı, Dolmabahçe Sarayı önünden başbakan aleyhine slogan atılarak geçilmesini hükümeti zor kullanarak devirme girişimi sayarken apaçık bir linç girişiminin yumruk atmak diye yargı kararına bağlanması utançtır” diyen Kazan, “Türkiye, hukuk devleti olmaktan çıktı, keyfi tek adam rejimi egemen oldu” ifadelerini kullandı.

"HEPSİ MİLİTAN OLUR"

Hukukçu Celal Ülgen, “Hukukun siyasi iktidarın elinde kimyasal silah gibi kullanıldığını görmekteyiz” dedi. Kaftancıoğlu için mahkûmiyet kararının çıkmaması, İmamoğlu davasının ise hiç açılmaması gerektiğini kaydeden Ülgen, “Hukuk tarafsız ve bağımsız olmadıkça sistem içinde savcı, yargıç kalmaz. Hepsi militan olur. diye konuştu.

"BAŞLARINA YIKILIR"

Türk Hukuk Kurumu Başkanı Nail Gürman ise “Bu gidiş, gidiş değil. Kuruluştan ve kurtuluştan bu yana Cumhuriyetin ve demokrasinin temeli hukuk olmuştur. Bir düzen bu kadar hukuksuz yönetilirse yönetenlerin başına yıkılır. Hukuku çiğneyenler, kendi geleceklerini çiğniyor. Sadece Cumhuriyetin geleceğini değil, kendi geleceklerini de karartıyorlar. Bu yönetim anlayışı kendi kendini yok edip bitirecek” dedi.