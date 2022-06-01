İmamoğlu davasında karar çıkmadı, hukukçular Cumhuriyet’e konuştu: ‘Hakim Bilal Erdoğan bile olsa...’

01 Haziran 2022 Çarşamba, 16:52

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkan ve üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle “kurul halinde çalışan kamu görevlilerine karşı görevlerinden dolayı alenen zincirleme şekilde hakaret” suçundan 4 yıl 1 aya kadar hapis ile cezalandırılması istemiyle yargılandığı dava görüldü. Mahkeme, davayı 21 Eylül’e erteledi. Süreci ve davayı hukukçular Cumhuriyet’e değerlendirdi.

AVUKAT CELAL ÜLGEN: 'BİLAL ERDOĞAN DA OLSA...'

"Adliye’de yaşananlar aslında erteleme kararı hakkında da ipuçları veriyor. Önce Adliye’nin önünü miting alanına çeviren yurttaşlar vardı. Bu insanlar haksızlığa karşı çıkmak için geldiler. Sonra duruşma salonundaki engellemelerden kaynaklı yurttaşların tepkisi ciddi bir havayı açığa çıkardı. Mahkeme heyeti söz konusu kalabalıkla ilgili yoğunlukla ilgili ‘böyle devam ederse devam edemeyeceğini’ söyledi. Açıklanan erteleme kararının bu atmosferle bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Öte yandan Bu dava bir yol ayrımına işaret ediyor. Hakim Bilal Erdoğan olsa, beraat kararı vermesi lazım. Çünkü suçlamanın dayanakları çok zayıf. Türkiye bu davadan çıkacak karara göre ya laik sosyal bir devlet olma yolunda tüm eksikliklerine rağmen ısrar edecek ya da totaliter bir devlet olma adına çok ciddi bir adım atmış olacak."

AVUKAT RUŞEN GÜLTEKİN: 'HUKUH TARİHİNE KARA LEKE'

"Ekrem İmamoğlu YSK üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Ekrem İmamoğlu’nun siyaseten ettiği cümlelerin çok daha ağırlarını iktidara yakın başka siyasiler de yapıyor. Ancak hiçbir şekilde haklarında yargılama olmuyor. Ülkede adalet sakatlandı. Bu yargılamaların siyasi yargılamalar olduğu algısı çok yüksek. Yargı kan ağlıyor. Hukuk kan ağlıyor. Adalet kan ağlıyor. Ülkem için üzülüyorum. İstanbul gibi dünyanın en büyük kentlerinden birinin belediye başkanı yargılanıyor. O küçücük salonda yapmaya çalışıyorlar. Oysa Anadolu Adliyesi’nin alt katında stadyum büyüklüğünde salonlar var. Madem yargılamalar aleni, madem çekinmiyorsunuz. Oraya herkes gelsin ve adaletin nasıl tecellli ettiğini görsün. Niye buna izin vermiyorsunuz? İnsanları üst üste koridorda perişan ediyorsunuz? Bunların hepsi ibretlik işler. Hukuk tarihi açısından bir kara leke bugün."