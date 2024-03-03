Muhalefetin 8. Yargı Paketi’ne ilişkin itirazlarına kulak tıkandı, değişiklikler TBMM’de kabul edildi: İktidarın vakıf ısrarı!

Yayınlanma: 03.03.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.03.2024 - 04:00

Kamuoyunda “8. Yargı Paketi” olarak bilinen Ceza Muhakemesi Yasası’nda değişiklikleri içeren yasa teklifi, TBMM Genel Kurulu’nda önceki gün kabul edildi. Düzenlemeyle bir günlük adli para cezası alt tutarı 20 liradan 100 liraya, üst tutarı ise 100 liradan 500 liraya yükseltilmiş oldu.

Yasa ile Anayasa Mahkemesi’nin (AYM) iptal gerekçeleri dikkate alınarak Türk Ceza Yasası’nda yapılan değişiklikle, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek de fiili müstakil bir suç olarak düzenleniyor.

Buna göre, örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleyen kişi, 2 yıl 6 aydan 6 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacak. İşlenen suçun niteliğine göre verilecek ceza yarısına kadar indirilebilecek. Bu hüküm sadece “silahlı örgütler” hakkında uygulanacak. Örgüt adına suç işleyen kişi, hem işlediği suçtan hem de örgüt adına suç işleme cürmünden ayrı ayrı cezalandırılacak.

KİŞİSEL VERİLER DERNEKLERE

Teklifin Kişisel Verilerin Korunması Yasası’nda değişiklik öngören ve kişisel verilerin siyasi, dini veya sendikal amaçlarla kurulan vakıf ve derneklerle paylaşılmasının önünü açan maddesi görüşülürken tartışma yaşandı. Maddenin görüşülme sırası geldiğinde CHP, verdiği önerge ile kişisel verilerin vakıflar ve derneklerle paylaşılmasıyla ilgili bölümünün tekliften çıkarılmasını talep etti.

Ancak CHP’nin önergesi kabul edilmedi. CHP’nin ardından İYİ Parti de söz konusu ifadelerin tekliften çıkarılması için önerge verdi. Fakat İYİ Parti’nin önergesi de reddedildi ve yasa Meclis’e sunulduğu şekilde kabul edildi.

MEDENİ YASA’DA DEĞİŞİKLİK

Öte yandan yasa ile Türk Medeni Yasası’nda da değişiklik yapıldı. Buna göre, resmi sağlık kurulu raporunun alınabilmesini temin amacıyla kişinin vücudundan kan veya benzeri biyolojik örneklerle kıl, tükürük, tırnak gibi örnekler alınabilecek. Kişiye gerekli tıbbi müdahaleler yapılabilecek ve gerektiğinde kişi, hekim ön raporu üzerine en fazla 20 gün süreyle sağlık kuruluşuna yerleştirilebilecek.

Hekim ön raporu üzerine verilen yerleştirme kararı derhal ilgiliye ve yakınlarına bildirilecek. İlgili veya yakınları, bu karara karşı bildirimden itibaren 10 gün içinde denetim makamına itiraz edebilecek. Yapılan itiraz, kararın icrasını durdurmayacak. İtiraz, denetim makamınca ivedilikle karara bağlanacak. Yerel seçimler nedeniyle çalışmalarına ara verecek Meclis, 2 Nisan’a kadar kapalı olacak.

