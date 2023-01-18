Muhalefetin memurlarla ilgili önergesi AKP ve MHP tarafından reddedildi

Yayınlanma: 18 Ocak 2023 - 00:12

Güncelleme: 18 Ocak 2023 - 00:12

TBMM Genel Kurulu’nda bugün, İYİ Parti’nin Muğla Valiliği’nin AKP propagandası yapan videoyu sosyal medya hesabında paylaşmasının ardından, devlet memurlarının siyasi faaliyette bulunmasının yol açtığı ahlaki ve manevi tahribatın araştırılması için verdiği önergenin öne alınması önerisi görüşüldü.

İYİ Parti Mersin Milletvekili Behiç Çelik, grup önerilerinin konusunun tek parti diktasını çağrıştırdığını dile getirerek, “15 Ocak 2023 tarihinde Muğla Valiliği bir paylaşım yapıyor ve resmen Cumhurbaşkanı üzerinden AKP propagandası yapıyor. Bu yapılan aleni hadsizlik ve partizanlık, yönetim kültürü çok yüksek olan Türk idarecilerine hiç yakışmamıştır. Bunu kınıyorum, ayıplıyorum. Devlet partinin bir aparatıdır anlayışı, ne kadar ilkel bir anlayıştır. Yönetimdeki bu kanserleşme, kuşkusuz devlete yanlış besleme yapan AKP’yi en başta yok edecektir. ‘AKP eşittir devlet’ demek, yok olmak demektir. Allah korusun, hep birlikte tarihten silinebiliriz. Muğla Valisi hakkında mülkiye teftiş kurulunun harekete geçirilmesi şarttır” diye konuştu.

“İL VE İLÇE BAŞKANI GİBİ”

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul ise “Kaymakamlar, valiler, rektörler, milli eğitim müdürleri, il sağlık müdürleri, AKP’nin birer il ve ilçe başkanı gibi faaliyet göstermekten asla imtina etmiyorlar. Bu ilişkiler daha önce gizli yürütülürken artık aleni yürütülüyor. Önergede de belirtildiği gibi Muğla Valisi, açık bir şekilde valiliğin sitesinde AKP propagandası yapmasından beis görmüyor. Hatta bunu göstere göstere Twitter sayfasında paylaşıyor” dedi. Toğrul yaşananların eşitsiz bir seçim sürecine neden olacağını belirterek, “Açıkça şu anda yaşıyoruz. Bakın, hiçbir ilde, AKP ve MHP milletvekilleri dışında ili ilgilendiren bir konuda diğer muhalefet partilerinin milletvekillerinin bir toplantıya çağrıldığına şahit olmadık. Bir toplantıya katıldıklarına şahit olmadık. Böyle bir durumda, bu kadar merkezileşmiş, bu kadar parti ile özdeşmiş il yöneticilerinin yarın seçim sürecinde bu eşitsizliğe nasıl neden olacaklarını hepimiz görüyoruz” diye konuştu.

CHP Ankara Milletvekili Levent Gök de valiler ve kaymakamlar gibi askerlerin de AKP’nin propagandasına alet olduğunu ifade ederek, “Balık baştan kokuyor. Cumhurbaşkanı siyasetin içinde olunca tablo böyle oluyor. Bu konu, demokrasimizin en önemli konusu” dedi.

Gök, Türk Silahlı Kuvvetleri’ndeki komutanlara seslenerek, “Şimdi biz silahlı kuvvetlerimizden, Genelkurmay Başkanı’ndan bunu bekliyoruz. Ya askerlik ya vekillik. İktidar partisi miting yapıyor, Milli Eğitim Bakanlığı’nın müdürleri okullara yazı gönderiyor; ‘Çocuklarınızı siyasi parti mitingine getirin.’ Böyle bir şey olmaz, olmamalı. Olursa devlet tahribata uğrar. Atatürk nasıl askerlik ve vekilliği ayırmışsa, siyasete girmişse şimdi yapılması gereken, askerlerin de üniformalarını çıkarıp siyasete girmesi, kamu kurumlarında çalışanların da istifa edip siyasete girmesidir” diye konuştu.

Öneri, Genel Kurul’da AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.