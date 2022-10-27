Kur Korumalı Mevduat Hesabı uygulamasının süresini uzatan madde TBMM'de kabul edildi

27 Ekim 2022 Perşembe, 23:01

TBMM Genel Kurulu'nda torba kanun teklifinin görüşmeleri devam ediyor. Toplamda 48 maddeden oluşan kanun teklifinin daha önce 11 maddesi Genel Kurul’dan geçmişti.

Bugün yapılan görüşmelerde, teklifin 27’nci maddesine kadar kabul edildi. Torba kanun teklifi görüşmelerine 1 Kasım Salı günü devam edilecek.

COVİD-19 CEZALARININ TAHSİLİNDEN VAZGEÇİLECEK

Bugün kabul edilenler arasında yer alan 14’üncü madde, pandemi yasaklarını ihlal edenlere kesilen idari para cezalarının tahsilinden vazgeçilmesini düzenliyor. Kesilen cezaları ödeyen kişilere ise para iadesi yapılmayacak.

Kur Korumalı Mevduat Hesabı’nın süresinin 31 Aralık 2023’e kadar uzatılmasını öngören 23’üncü madde de kabul edilen maddeler arasında yer aldı.