Muhalifleri hedef gösteren yayınları tepki çekiyordu... Kılıçdaroğlu TGRT'ye röportaj verdi, haberlerini 'beğendiğini' açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, muhalefeti hedef gösteren yayınlarıyla ve yapılan soruşturmaları önceden ‘haber vermesiyle’ tepki çeken TGRT Haber’e röportaj verdi.

TGRT Haber, Özgür Özel'in açıkladığı boykot listesinde yer alıyor.

TGRT Ankara Temsilcisi Fatih Atik’e konuşan Kılıçdaroğlu’nun sözlerini, Atik canlı yayında şu sözlerle aktardı.

"Sayın Kılıçdaroğlu ile yarım saatten fazla görüşme imkanım oldu.

TGRT Haber'deki yorumlarımızı çok beğenerek takip ettiğini söyledi ve objektif habercilik yaptığımız için teşekkür etti.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, ‘Mutlak butlan gelse bile Kemal Bey (Kemal Kılıçdaroğlu) partiyi yönetemez’ dedi. Kılıçdaroğlu, ‘Ne demek yönetemez 13 yıl boyunca kim yönetti partiyi. Ben yönettim. Asıl kayyum gelirse kim yönetecek’ dedi.

Kılıçdaroğlu çok sakin cevap verdi. ‘Kimseye karşı intikamla öfkeyle hareket etmeyeceğini’ söyledi. ‘CHP’nin kendi içinde barışması lazım. Zaman ayrılık zamanı değil. İnsanlar birbirine kinlenmiş olabilir. Bunu düzeltmemiz lazım.’ dedi. Disiplin sürecini işletmeyeceğini söyledi.

Kılıçdaroğlu ‘Karar çıktıktan sonra Özgür Özel ile (Özgür Bey ile) oturur konuşuruz. Özgür Bey ne zaman isterse arar görüşürüz’ dedi.

Kılıçdaroğlu, ‘yargı kararını tanımıyorum diye bir şey yok’ dedi. Kemal Bey, ‘CHP’nin DNA’sıyla oynanıyor, izin veremem’ dedi.”

“DEMEK Kİ CHP’Lİ GAZETECİLERE KONUŞMUYOR”

Aynı yayında Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük ise şunları söyledi:

“Dün programda Barış Yarkadaş, ‘Kemal Bey hiçbir gazeteciye konuşmuyor’ demişti ama Ankara temsilcimiz Fatih Atik’e konuştuğuna göre demek ki CHP’li gazetecilere konuşmuyor.”