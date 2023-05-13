Muhammed Nur Nahya, Erdoğan ile buluştu: Erdoğan'ın tepkisi gündem oldu

Yayınlanma: 13.05.2023 - 10:21

Güncelleme: 13.05.2023 - 10:21

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı taklit ettiği videolarıyla adından söz ettiren fenomen Muhammed Nur Nahya, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma daha imza attı.

ERDOĞAN PEK GÜLMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la bir araya geldiği anlara ilişkin videoyu paylaşan Muhammed Nur Nahya, "Beklenen büyük buluşma gerçekleşti diyebilir miyiz?" notunu düştü.

Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen videoda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taklidini yapan Nahya'ya çok gülmemesi dikkat çekti.