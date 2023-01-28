Muharrem İnce'den altılı masaya teklif: '26'lı masa kuralım'

Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, altılı masaya seçim güvenliği için teklifte bulundu. İnce, "6’lı değil 26 masa kurun seçmen listelerini tarayalım. 62 milyon seçmeni inceleyelim, bu konuda masa kuralım. 26’lı masa kuralım, sandıkları mutlaka kontrol altına alalım" dedi.

Cumhuriyet
Yayınlanma: 28 Ocak 2023 - 02:00
Muharrem İnce'den altılı masaya teklif: '26'lı masa kuralım'
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Ankara’da gazetecilerle buluştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın anayasaya göre aday olamayacağını, altılı masanın bu konuda itirazından memnuniyet duyduklarını belirten İnce, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimi kazanmak için her türlü yola başvuracağını söyledi.

İnce, altılı masaya seçim güvenliği için teklifte bulundu ve şunları söyledi: “6’lı değil 26 masa kurun seçmen listelerini tarayalım. 62 milyon seçmeni inceleyelim, bu konuda masa kuralım. 26’lı masa kuralım, sandıkları mutlaka kontrol altına alalım.”

Muharrem İnce, Demokratik Sol Parti, Zafer Partisi, Adalet Partisi ve Doğru Parti ile ittifak görüşmeleri yaptıklarını, seçimin ikinci tura kalması halinde tabloya bakacaklarını sözlerine ekledi.

İnce, “Biz ayrı bir siyasi partiyiz. Biz üyelerimizin önüne sandığı koyacağız, 100 bin imza için yola çıkacağız” dedi.


Memleket Partisi Muharrem İnce altılı masa

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