Muharrem İnce bidonlarla kamera karşısına geçti, akaryakıt zamlarını eleştirdi

Yayınlanma: 03.07.2024 - 20:49

Güncelleme: 03.07.2024 - 20:49

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce akaryakıt zamlarına dikkat çekti. İnce yayımladığı videoda 30, 8 ve 2,5 litrelik bidonlara yer verdi. Ayrıca yanında su bardakları da koyarak gelecek öngörüsü yaptı.

İnce akaryakıt zamlarının önümüzdeki yıllarda daha da artacağına vurgu yaparak yıllara göre karşılaştırma yaptı.

"TAHMİNLERİMİZDEN ÖTE ZAM GELECEK"

İnce yayımladığı videoda şu sözleri kullandı:

"2 yıl önce bir video çekmiştik. Bugün bu videoyu güncelleyeceğiz. Elektriğe yüzde 38 zam geldi. Çok yakında akaryakıta tahminlerimizden öte zam gelecek. 2002'de 50 lirayla 30 litre akaryakıt alırdık. 2018'de 8, 2022'de 2,5 litreye düştü. Yakında gelecek zamla emin olun ki şu kadar (su bardağı) alacağız. 1 litrenin belki biraz üzerinde olacak. 2025'de 50 lirayla bu kadar (çay bardağı) alacağız. İşte kötü yönetimin en güzel örneğidir bu.