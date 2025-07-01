Muharrem İnce cezaevinde İmamoğlu'nu ziyaret etti: 'Türkiyemizin değişim vakti gelmiştir'

Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) dönen Muharrem İnce, Marmara Cezaevi'nde (Silivri Cezaevi) tutuklu bulunan CHP Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti.
İnce, X hesabı üzerinden İmamoğlu'nun mesajını aktardı. Buna göre İmamoğlu mesajında şu ifadeleri kullandı:
"Türkiyemizin değişim vakti gelmiştir. İktidar ortaya koyduğu bütün hamleler kurumlarımıza, toplumsal bütün değerlerimize, hırsı ve ihtirası üzerinden derin hasarlar vermektedir. Buna son vereceğiz. Önce adalet! Önce hürriyet! Sonra bereket!"
İşte İnce'nin paylaşımı: