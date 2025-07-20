Muharrem İnce'den, Bahçeli'nin o sözlerine gönderme: 'Cumhurbaşkanı da, ilerideki yardımcıları da Türk olacaktır!'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" dediği iddiası üzerine CHP'li Muharrem İnce, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

İnce, Bahçeli'ye gönderme olarak, "Cumhurbaşkanı da, yardımcısı da, ilerideki yardımcıları da Türk olacaktır" dedi.

MHP O İDDİAYI HENÜZ YALANLAMADI

Gazeteci İsmail Saymaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin birkaç ay önce MHP milletvekilleriyle yaptığı toplantıda, "Cumhurbaşkanı’nın iki yardımcısı olsun, biri Kürt, diğeri Alevi olsun" dediğini aktardı.

Bu iddia MHP tarafından hala yalanlanmadı.

İNCE'DEN O SÖZLERE TEPKİ

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, Bahçeli'nin sözlerine karşılık vererek son paylaşımda vatandaşlık ve kimlik vurgusu yaptı.

İnce, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Türk Devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes Türktür. Cumhurbaşkanı da, yardımcısı da, ilerideki yardımcıları da Türk olacaktır. Ne mutlu Türküm diyene! "