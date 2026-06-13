Muharrem İnce'den CHP'de seçim çağrısı: 'Genel Başkanı üyeler seçsin'

Muharrem İnce, istinafın mutlak butlan kararı üzerine Kemal Kılıçdaroğlu’nun CHP’nin başına getirilmesinin ardından yaşanan sürece ilişkin "CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir" dedi.

CHP'li Muharrem İnce, partisine yönelik mutlak butlan kararı sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. İnce, "CHP bu kaostan tek bir yöntemle çıkabilir. Kurultay delegeleri ile değil, üyelerle genel başkan seçilmelidir" dedi.