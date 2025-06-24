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Muharrem İnce'den Memleket Partililere 'CHP' çağrısı

Muharrem İnce'den Memleket Partililere 'CHP' çağrısı

24.06.2025 21:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muharrem İnce'den Memleket Partililere 'CHP' çağrısı

Muharrem İnce, bugün yapılan grup toplantısında resmen CHP'ye geri döndü. Bunun ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan İnce, "Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum" dedi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP'nin bugün yapılan grup toplantısında resmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

CHP lideri Özgür Özel, İnce'yi kürsüye davet ettikten sonra "Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti zaten alnına takılı" dedi.

Muharrem İnce, CHP'ye dönmesinin ardından sosyal medya hesabından Memleket Partisi'ne üye olanlara çağrı yaptı.

İnce şunları yazdı:

"Dünyanın en samimi, en fedakar insanları olan Memleket Partililere benimle birlikte yürüdükleri için yürekten teşekkür ediyorum. 

Memleket Partisi Kurultayından sonra bütün yol arkadaşlarımı CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Çünkü; yolcu değişir, yol değişir ama hedef değişmez!"

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