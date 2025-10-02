Muharrem İnce'den o görüntülere dikkat çeken yorum

Genel Başkanı olduğu Memleket Partisi'ni kapatma kararı alarak CHP'ye katılan Muharrem İnce, dünkü TBMM'nin yeni yasama yılı açılışında kadrajlara yansıyan bir görüntüye dair dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Açılış resepsiyonunda AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın yan yana verdiği görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

''KİMLERE GİTTİĞİNİ ANLADIĞINIZI DÜŞÜNÜYORUM''

2023 yılında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na destek vermeyerek kendi adaylığını ilan eden İnce'nin Kılıçdaroğlu'nun adaylığına destek veren 6'lı masada bulunan Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun Erdoğan ile görüntülerine ''Bu fotoğrafa baktığınızda; seçim sürecindeki itirazlarımı, isyanımı, verdiğiniz oyların kimlere gittiğini anladığınızı düşünüyorum'' yorumunu yaptı. Diğer yandan bahsi geçen fotoğrafta DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğlları da Erdoğan'ın yanında oturuyor.