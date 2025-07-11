Muharrem İnce'den 'silah bırakma' çıkışı! 'Tiyatro' dedi, tepki gösterdi: 'İnandırıcı değil'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan’a yaptığı çağrıyla başlayan, iktidarın "Terörsüz Türkiye", DEM Parti'nin ise "Barış ve Demokratik Toplum" olarak nitelendirdiği süreç, bugün Süleymaniye’de örgütün silah bırakma töreniyle yeni bir boyut kazandı.

Örgüt, İmralı'dan gelen çağrı doğrultusunda 12 Mayıs'ta "pratikleşme süreci Abdullah Öcalan tarafından yönetilmek ve yürütülmek üzere" örgütsel yapısını feshettiğini, silahlı mücadele yöntemini ve PKK adıyla yürütülen çalışmaları sonlandırdığını açıklamıştı.

Fesih kararı alan PKK’nın, tam 47 yıl sonra gerçekleştireceği silah bırakma töreni için Türkiye’de çok sayıda gazeteci, yazar ve siyasetçi Erbil’de toplandı. Sabah saat 07.00’de heyet Süleymaniye’ye doğru yola çıktı.

Kendilerine "Barış ve Demokratik Toplum Grubu" adını veren bir grup PKK'li terörist, Süleymaniye sınırındaki Casene Mağarası'nda temsili olarak silahları imha ettiği bir tören gerçekleştirdi.

MUHARREM İNCE: İNANDIRICI DEĞİL!

PKK'li bir grubun sembolik olarak silahları bırakmasının ardından, CHP'ye geri dönen Muharrem İnce'den dikkat çeken bir çıkış geldi.

"Tiyatro" benzetmesi yapan İnce, "30 teröristi bir alana toplayıp, üç beş silahı yakma görüntüsü inandırıcı değildir" dedi.

Muharrem İnce, şu ifadeleri kullandı:

"Terörsüz Türkiye hepimizin arzu ettiği bir şey elbette… Ama tiyatroya dönen bugünkü haliyle değil. Yaşadığımız ikinci Habur olayıdır. 30 teröristi bir alana toplayıp, üç beş silahı yakma görüntüsü inandırıcı değildir."