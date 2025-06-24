Muharrem İnce resmen CHP'de: Kürsüde ilk açıklama! Özgür Özel rozet takmadı, 'Rozeti alnına takılı' dedi...

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, resmen Cumhuriyet Halk Partisi'ne katıldı.

İnce, CHP grup toplantısının yapılacağı salona CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile birlikte geldi.

ÖZEL 'BABA OCAĞI'NA DAVET ETMİŞTİ

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'yi geçen hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel ziyaret etmişti.

Ziyaret sonrası Özel, İnce'yi 'baba ocağı'na davet etmişti. İnce ise kararı düşünüp vereceğini aktarmıştı. Bugün CHP’nin grup toplantısına Muharrem İnce de katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL KÜRSÜYE BÖYLE DAVET ETTİ

Özel, İnce'yi kürsüye davet etti, İnce resmen yıllar sonra CHP'ye döndü.

CHP lideri Özel, bu sözlerini ardından İnce'yi şu ifadeler ile kürsüye davet etti:

"İşte böyle bir günde bir yol arkadaşımızı Baba evine doğmuş büyümüş, Gençlik Kolları üyeliğinden Cumhurbaşkanı adaylığına kadar pek çok görevi üstlenmiş olan bir yol arkadaşımızı, bir Cumhuriyet Halk Partiliyi geçen hafta ziyaret ettim. Kendisini Baba evimize davet ettim. Kendisi partisinin, Memleket Partisi'nin değerli yöneticileriyle bir araya geldi. Öyle Memleket Partisi'nin yok efendim borçları varmış yok bilmem neymiş. Hiçbirinin olmadığını biliyoruz, gördük. Böyle bir dönemde birleşe birleşe kazanmanın, bir arada durmanın, omuz omuza olmanın gereğine inandığı için partisini en yaşlı üyeye emanet etti. Önümüzdeki günlerde kurultayları toplanacak. Memleket Partisi pozitif bir gündemle kendisini feshedecek. Sonra da biz tüm Memleket Partilileri Baba evine bekleyeceğiz. Ama bugün ilk adımı hep Cumhuriyet Halk Partili olmuş Muharrem İnce'yi ilk adımı atmak üzere buraya davet ediyorum. Buyurun Sayın Genel Başkanım."

ÖZEL: "MUHARREM İNCE'NİN ROZETİ ZATEN ALNINA TAKILI"

İnce'ye rozet takmayan Özel, "Ben Muharrem İnce'ye rozet takamam, onun rozeti zaten alnına takılı" dedi.

CHP lideri Özel Muharrem İnce'ye rozet takamayacağını şu şekilde ifade etti:

"Şimdi normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım. Ama dedim ki ben Muharrem İnce'ye rozet takamam. Çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri."

Özel, şöyle konuştu:

"Türkiye'nin dört bir yanında şimdiye kadar 600'den fazla ilçe binamızda gittim çayınızı içtim. 81 ildeki binamıza uğramadan siyasi faaliyet yapmadım, hepiniz biliyorsunuz. Her seferinde derim ki; burası baba evidir. Bu evin kapıları vatanına milletine bayrağına ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e sevgi duyan herkese sonuna kadar açıktır. Türkiye'nin bütün demokratlarını baba evine davet ederiz. 31 Mart seçimlerinde kapılarını ardına kadar açtığımız baba evinin çağrımıza kulak verenlerle bize verdikleri desteklerle partimiz kurulduğu gün olduğu gibi 47 yıl sonra da Türkiye'nin birinci partisi oldu. Bu gurur hepimize aittir.

Halen tüm anketlerde CHP farkı açarak birinci parti pozisyonunu korumaktadır. Bir yandan bu güce karşı partimiz iktidarın saldırısı altında, iktidarın aparatına dönüşmüş yargı mensuplarının saldırısı altındadır. Kimi arkadaşlarımız Cumhurbaşkanı Adayımız Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere bedeli haksız yere cezaevlerinde yatarak ödemektedir. CHP bir ve bütün olarak her geçen gün biraz daha güçlenerek bir dayanışma ruhu içinde omuz omuza yüzyıl sonra bir kez daha Anadolu'nun ve Trakya'nın yükünü sırtlanmış Gazi'nin partisini iktidara taşımaktadır."

ÖZEL: "BİZ TÜM MEMLEKET PARTİLİLERİ BABA EVİNE BEKLEYECEĞİZ"

"İşte böyle bir günde bir yol arkadaşımızı baba evine doğmuş büyümüş gençlik kolları üyeliğinden cumhurbaşkanı adaylığına kadar pek çok görevi üstlenmiş bir yol arkadaşımızı bir CHP'liyi geçen hafta ziyaret ettim. Kendisini baba evimize davet ettim. Kendisi, partisinin, Memleket Partisi'nin değerli yöneticileriyle bir araya geldi. 'Memleket Partisi'nin yok efendim borçları varmış, yok bilmem neymiş, hiçbirinin olmadığını biliyoruz, gördük. Böyle bir dönemde birleşe birleşe kazanmanın, bir arada durmanın omuz omuza olmanın gereğine inandığı için partisini en yaşlı üyeye emanet etti. Önümüzdeki günlerde kurultayları toplanacak. Memleket Partisi pozitif bir gündemle kendisini feshedecek. Sonra da biz tüm Memleket Partilileri baba evine bekleyeceğiz. Ama bugün ilk adımı hep CHP'li olmuş Muharrem İnce'yi ilk adımı atmak üzere buraya davet ediyorum. Şimdi normalde Muharrem İnce'ye rozet takmam lazım ama dedim ki; ben Muharrem İnce'ye rozet takamam çünkü onun rozeti alnına takılı zaten doğduğundan beri."

İŞTE MUHARREM İNCE'NİN YILLAR SONRA CHP'DE YAPTIĞI İLK KONUŞMA

8 Şubat 2021'de istifa ettiği CHP'ye yaklaşık 4,5 yıl sonra dönen Muharrem İnce ise Hasan Hasan Hüseyin Korkmazgil'in Acıyı Bal Eyledik şiirini okuyarak sözlerine başladı.

İNCE: YA HEP BERABER, YA HİÇBİRİMİZ!

İnce şunları söyledi:

"Bak şu insanların güzelliğine. Kaşı destan gözü destan elleri kan içinde. Körolasın demiyorum kör olma da gör beni. Ekilir ekin geliriz. Ezilir un geliriz. Bir gider bin geliriz. Beni vurmak kurtuluş mu? Hor baktık mı karıncaya? Kırdık mı kanadını serçenin? Vurduk mu yavrusunu karacanın? Nasıl kıyarız biz cana? Sen olmasan öldürmek ne? Zindanlarda çürümek ne? Korka korka yaşamak ne diyeceğiz hep birlikte.

Ben bugün buraya bir kibirle gelmedim. Ben bugün buraya bir pişmanlıkla da gelmedim. Ben bugün buraya kişisel bir hesapla da gelmedim. Ben bugün buraya Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in samimi, içten bir davetiyle geldim. Ayrılıklar, bazen kırgınlıktan olur. Bazen de umudu başka yollarla aramakla olur. Benim bugün buraya gelişim bir geri dönüş değildir. Benim bugün buraya gelişim bir kucaklaşmadır, bir sarılmadır, bir hasret gidermedir. Hep aynı şeyleri söyledik. Ve ayrı düştüğümüz günlerde de bir çift mavi gözün ışığından Atatürk ilkelerinden hiç vazgeçmedik. Bugün burada aranızda eğilmeyen başınız olmak için buradayım. Susmayan diliniz olmak için buradayım. Bükülmeyen bileğiniz olmak için buradayım. Ve hepinize diyorum ki; kurtuluş yok tek başına ya hep beraber ya hiçbirimiz."





CHP'YE DÖNÜŞÜNÜ İMAMOĞLU'NUN MEKTUBU İLE DUYURMUŞTU

İnce, Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) dönüş kararını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

İnce, mesajında “Birleşe birleşe kazanacağız” ifadelerine yer verirken, paylaşımına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Silivri'deki Marmara Cezaevi’nden gönderdiği mektubu da ekledi.

Ekrem İmamoğlu, el yazısıyla kaleme aldığı mektubunda İnce’ye hitaben, geçmişte yürütülen siyasi operasyonlara karşı verdiği dayanışma için teşekkür etti.

Mektubunda İnce’nin CHP’ye dönüş kararını “kıymetli ve önemli” olarak niteleyen İmamoğlu, bu kararı “amasız, pazarlıksız ve ayrıştırmadan” alınmış bir adım olarak değerlendirdi.