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Muharrem İnce soruşturmasında 'Ankara Kuşu' adlı kullanıcıya gözaltı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce’ye ait olduğu iddia edilen görüntülere ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında “Ankara Kuşu” adlı sosyal medya kullanıcısı gözaltına alındı.

İHA
Yayınlanma: 17.05.2023 - 17:11
Muharrem İnce soruşturmasında 'Ankara Kuşu' adlı kullanıcıya gözaltı
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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'ye yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 14 şüpheliden biri tutuklandı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınanlar arasında Twitter’da “Ankara Kuşu” adıyla paylaşımlar yapan Oktay Y.'nin de bulunduğu öğrenildi. 

Oktay Y., Ankara’da Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.


Ankara Kuşu Muharrem İnce Memleket Partisi

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