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Muharrem İnce: Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın

Muharrem İnce: Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın

14.07.2025 09:51:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Muharrem İnce: Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın

CHP'li Muharrem İnce, X hesabından yaptığı yeni paylaşımda, "Beden değişir ruh değişmez, hepsinin torunları aramızda ve ayaktadır. Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın!" ifadelerini kullandı.

İktidarın "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirdiği sürecin tartışmaları sürüyor.

Terör örgütü PKK'nin sembolik silah bırakma töreni sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tarihi' diye isimlendirilen konuşması sonrası kamuoyunda soru işaretleri gündeme geliyor.

DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

CHP'li Muharrem İnce X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

İnce, şunları kaydetti:

"Siz kimsiniz diyorlar. Kim miyiz?

Hasan Tahsin

Sütçü İmam

Şahin Bey

Kara Fatma

Halime Çavuş

Nezahat Onbaşı

Gördesli Makbule

Erzurumlu Haşim Bey

Hacı Bedir Ağa

Adurrahman Kamil Efendi

Rifat Börekçi

Behiç Bey

Yüzbaşı Şerafettin

Tayyar Rahmiye

Fahrettin Altay

Dadaylı Deli Halit

Yörük Ali Efe

Gavur Mümin

Şerife Bacı

Ali Saip Bey

Diyap Ağa

Demirci Mehmet Efe

Mehmet Kazım Dirik

Sakallı Nurettin Paşa

Reşat Bey (Çiğiltepe)

Onbaşı Halide Edip (Adıvar)

Refet Bele

Ali Fuat (Cebesoy)

Kazım Karabekir

Fevzi Çakmak

İsmet İnönü

+++++

Mustafa Kemal’iz

İngilizler bu yiğitlerin hepsine tekmil Kemalistler dedi. 

Onlar kendilerine vatan sevdalıları dediler.

Beden değişir ruh değişmez, hepsinin torunları aramızda ve ayaktadır. Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın!"

İlgili Konular: #mustafa kemal atatürk #Terör #Muharrem İnce