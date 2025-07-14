Muharrem İnce: Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın

İktidarın "Terörsüz Türkiye" diye isimlendirdiği sürecin tartışmaları sürüyor.
Terör örgütü PKK'nin sembolik silah bırakma töreni sonrası AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'tarihi' diye isimlendirilen konuşması sonrası kamuoyunda soru işaretleri gündeme geliyor.
DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
CHP'li Muharrem İnce X hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
İnce, şunları kaydetti:
"Siz kimsiniz diyorlar. Kim miyiz?
Hasan Tahsin
Sütçü İmam
Şahin Bey
Kara Fatma
Halime Çavuş
Nezahat Onbaşı
Gördesli Makbule
Erzurumlu Haşim Bey
Hacı Bedir Ağa
Adurrahman Kamil Efendi
Rifat Börekçi
Behiç Bey
Yüzbaşı Şerafettin
Tayyar Rahmiye
Fahrettin Altay
Dadaylı Deli Halit
Yörük Ali Efe
Gavur Mümin
Şerife Bacı
Ali Saip Bey
Diyap Ağa
Demirci Mehmet Efe
Mehmet Kazım Dirik
Sakallı Nurettin Paşa
Reşat Bey (Çiğiltepe)
Onbaşı Halide Edip (Adıvar)
Refet Bele
Ali Fuat (Cebesoy)
Kazım Karabekir
Fevzi Çakmak
İsmet İnönü
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Mustafa Kemal’iz
İngilizler bu yiğitlerin hepsine tekmil Kemalistler dedi.
Onlar kendilerine vatan sevdalıları dediler.
Beden değişir ruh değişmez, hepsinin torunları aramızda ve ayaktadır. Türkün vatanına göz diken mezarını kazsın!"