Muharrem İnce'den çok sert sözler: İhanet ediyorlar

23 Kasım 2021 Salı, 16:05

Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13'ü geçti.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kur krizi üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. İnce, "Ekonomiyi göz göre göre bu hale getirmek; ne cehalet, ne akılsızlık, ne de öngörüsüzlüktür. Tek kelimeyle vatana, millete ihanettir. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.

İşte o paylaşım: