Muharrem İnce'den çok sert sözler: İhanet ediyorlar
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, TL'nin hızla değer kaybetmesi üzerine çok sert ifadeler kullandı. İnce, "Tek kelimeyle vatana, millete ihanettir. Yazıklar olsun" dedi.
Türkiye'de faizlerin dünyanın aksine düşürülmesi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün akşam ekonomi ile ilgili yaptığı açıklamaların ardından dolar/TL sert dalgalanmalarla birlikte 13'ü geçti.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, kur krizi üzerine Twitter hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu. İnce, "Ekonomiyi göz göre göre bu hale getirmek; ne cehalet, ne akılsızlık, ne de öngörüsüzlüktür. Tek kelimeyle vatana, millete ihanettir. Yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.
İşte o paylaşım:
Ekonomiyi göz göre göre bu hale getirmek; ne cehalet, ne akılsızlık,ne de öngörüsüzlüktür. Tek kelimeyle vatana, millete ihanettir. Yazıklar olsun!— Muharrem İNCE (@vekilince) November 23, 2021
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